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Mani del clan dei Papaniciari sulla movida di Crotone, la Dda chiede tre condanne per il racket sul lungomare

CROTONE – La Dda di Catanzaro ha formulato richieste di condanna per un totale di 34 anni di reclusione nell’ambito del processo nato dall’operazione “Cassandra”, che si sta celebrando con rito abbreviato dinanzi al gup distrettuale. L’accusa ha chiesto 16 anni per Gianluca Pennisi, 14 anni per l’imprenditore Nicola Siniscalchi e 4 anni per Gaetano Russo.

Secondo l’impianto accusatorio, Pennisi e Russo, presunti esponenti del clan dei Papaniciari, insieme a Siniscalchi, devono rispondere a vario titolo di estorsione e concorrenza sleale, reati aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa. Del collegio difensivo fanno parte gli avvocati Paolo Carnuccio, Sergio Rotundo e Fabrizio Salviati.

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Gestione occulta della movida

Al centro del procedimento c’è la gestione occulta della movida e del settore food and beverage sul lungomare di Crotone, un business su cui, secondo gli inquirenti, avevano messo le mani i papaniciari. A differenza delle classiche dinamiche estorsive basate sulla richiesta del “pizzo” o sull’imposizione di forniture e manodopera, in questo caso la pressione mafiosa sarebbe servita a sbaragliare la concorrenza. Dalle intercettazioni è emerso che un imprenditore locale avrebbe subito pesanti limitazioni alla propria attività commerciale per favorire il vicino “Gin Lab”, locale gestito di fatto dagli imputati.

Violenta l’escalation intimidatoria tra il 2022 e il 2023 nei confronti della vittima, “colpevole” secondo gli indagati di organizzare serate a tema con dj set in diretta competizione con il locale accanto. L’imprenditore ha subito complessivamente cinque danneggiamenti: il taglio degli pneumatici di un’autovettura, l’incendio di altre due auto e il tentativo di dare alle fiamme la sua abitazione. A ciò si aggiungevano le continue minacce di “farlo chiudere”, culminate infine in una violenta aggressione fisica ad opera dello stesso Pennisi. Stremato dalle ritorsioni, l’esercente ha deciso di denunciare tutto agli inquirenti, permettendo di far scattare il blitz.

Mani dei Papaniciari su food and beverage

L’inchiesta ha così ricostruito l’ascesa di Gianluca Pennisi, considerato fino a poco tempo fa il “re della movida” crotonese. Secondo la Dda, Pennisi e Siniscalchi, agendo d’intesa con i vertici della cosca Megna, egemone sul territorio di Crotone, avrebbero pianificato l’accaparramento sistematico di diverse attività di ristorazione. Tra queste figurano la società Cambusa srl, attraverso cui venivano gestiti l’omonimo ristorante, il lido Makai e i locali Gin Lab ed Ego Caffè. Per eludere eventuali provvedimenti di sequestro e reimpiegare i proventi illeciti del clan, la titolarità formale della società era fittiziamente attribuita, secondo la ricostruzione della Guardia di finanza. Con lo stesso schema, la gestione della società Uramare, attiva nella ristorazione sushi, veniva intestata a un coindagato.

Oltre alla ristorazione, gli imputati avrebbero gestito direttamente per conto della consorteria anche i servizi di vigilanza e guardiania nei locali, un settore strategico per la criminalità organizzata crotonese, già emerso nell’inchiesta che ha portato all’amministrazione giudiziaria del Crotone Calcio.