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In Appello il processo Glicine prosegue per i presunti esponenti del clan Megna di Crotone ma si attende la Cassazione

CROTONE – La sostituta procuratrice generale Alba Maria Sammartino ha concluso la requisitoria nel processo d’appello “Glicine-Acheronte” (filone rito abbreviato), chiedendo la conferma delle condanne inflitte in primo grado. Il giudizio di secondo grado sta proseguendo esclusivamente per gli imputati condannati che avevano impugnato la sentenza. Nei mesi scorsi, infatti, la Corte d’Appello di Catanzaro, accogliendo un’eccezione dell’avvocato Sergio Rotundo, aveva dichiarato inammissibile l’appello della Dda per un vizio procedurale. L’atto non era stato depositato tramite il portale del processo penale telematico, obbligatorio dal 31 marzo 2025 per le impugnazioni delle sentenze pronunciate con rito abbreviato.

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Lo stralcio per i colletti bianchi

Quella decisione aveva determinato lo stralcio delle posizioni degli imputati assolti in primo grado, tra cui l’ex assessore regionale Alfonso Dattolo, i vertici di Ecosystem e Comieco Salvatore Mazzotta e Alessandro Vescio, l’ex direttore amministrativo dell’Asp di Crotone Francesco Masciari e l’imprenditore Giuseppe Villirillo. Inoltre, ha bloccato anche la richiesta della Procura di riconoscere l’aggravante dell’associazione armata per la cosca Megna. La partita resta però aperta. La Procura generale ha impugnato la declaratoria di inammissibilità e la Corte di Cassazione si pronuncerà nell’udienza fissata per il prossimo 30 dicembre.

Le richieste di conferma

Intanto, per le posizioni rimaste nel giudizio d’appello, la pg ha chiesto la conferma delle pene stabilite in primo grado. Cesare Carvelli (40): 6 anni e 8 mesi. Pietro Curcio (41): 6 anni e 8 mesi. Maurizio Del Poggetto (56): 12 anni. Roberto Lumare (41): 8 anni. Salvatore Lumare (46): 6 anni e 8 mesi. Mario Megna (53): 16 anni. Rosa Megna (52): 8 anni. Santa Pace (61): 6 anni e 8 mesi. Giacomo Pacenza (57): 12 anni.

L’inchiesta, scattata nel giugno 2023, aveva ricostruito gli interessi economici e finanziari della cosca crotonese, tra il ricorso ad hacker tedeschi per il trading clandestino online, il riciclaggio all’estero e i presunti legami con un comitato d’affari.