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Inammissibile il ricorso della Procura nel processo alle cosche della Valle del Neto, nella requisitoria chieste solo conferme di condanne

ROCCA DI NETO – Si ribalta lo scenario per i 14 imputati condannati in primo grado nel processo alla cosca Comito-Corigliano, attiva a Rocca di Neto e nella Valle del Neto con ramificazioni fino a Manhattan. La Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della Procura per deposito fuori termine. Cade così l’impianto con cui l’accusa aveva chiesto l’inasprimento delle condanne – fino a 30 anni per Umberto Comito, Pietro Corigliano e Pietro Marangolo, e 20 anni e 7 mesi per Domenico Megna – escludendo continuazione ed attenuanti generiche.

Restano invece definitive le assoluzioni per gli altri otto imputati, tra cui il cantante neomelodico Salvatore Benincasa, non impugnate a suo tempo dall’accusa.

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La requisitoria e le richieste di concordato

Dopo l’avvio del giudizio di secondo grado fissato originariamente al 20 maggio scorso le difese hanno avanzato richieste di concordato per alcune posizioni. In seguito alla declaratoria d’inammissibilità del suo appello, il procuratore generale ha svolto la propria requisitoria chiedendo la conferma delle condanne di primo grado e il rigetto degli appelli delle difese. Il processo proseguirà a marzo 2027.

Estorsioni mascherate con consegne di cornetti

L’inchiesta aveva ricostruito l’operatività del clan sul territorio e l’imposizione di un pizzo mensile da duemila euro ai titolari della clinica urologica Romolo Hospital di Rocca di Neto, con consegne mascherate da «cornetti e caffè» su segnalazione interna, oltre a episodi legati ad armi e stupefacenti e a un troncone separato definito con rito abbreviato. Sul fronte difensivo sono impegnati, tra gli altri, gli avvocati Nuccio Barbuto, Vincenzo Cardone, Luca Cianferoni, Lorena Corasaniti, Vittorio Gangale, Antonio Ierardi, Giovanni Mauro, Mario Nigro, Pietro Pitari, Sergio Rotundo, Gianni Russano, Tiziano Saporito e Domenico Sirianni. Già costituite parti civili la Regione e il ministero dell’Interno tramite le rispettive Avvocature.

La decisione del primo grado

Queste le condanne inflitte in primo grado dal Tribunale di Crotone, per le quali il pg ha chiesto la conferma. Domenico Barbaro, 35 anni, di Rocca di Neto, 3 anni. Rosario Barberio (40), di Scandale, 4 anni. Fortunato Barone (56), di Rocca di Neto, 8 anni. Francesco Comito (35), di Rocca di Neto, 3 anni e 4 mesi. Umberto Comito (58), di Rocca di Neto, 16 anni. Luigi Corigliano (31), di Rocca di Neto, 9 anni. Pietro Corigliano (58), di Rocca di Neto, 19 anni. Patrizia Cundari (61), di Rocca di Neto, 6 anni e 10 mesi. Pietro Marangolo (47), di Rocca di Neto, 18 anni. Pantaleone Marino (66), di Rocca di Neto, 16 anni. Giuseppe Martino Zito (54), di Rocca di Neto, 11 anni. Mattia Lagani (23), di Rocca di Neto, 4 anni e 6 mesi. Donatello Mancuso (35), di Strongoli, 7 anni. Domenico Megna (76), di Crotone, 14 anni e 6 mesi.