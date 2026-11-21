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Confronto alla Camera sul saggio della catanzarese La Salvia sul riciclaggio, allarme per la penetrazione mafiosa nell’economia legale

ROMA – Il riciclaggio non è soltanto una sofisticata tecnica finanziaria o un reato economico, ma un vero e proprio fenomeno sociale che intacca il tessuto civile, distorce il mercato e minaccia la tenuta delle istituzioni democratiche. È questa la chiave di lettura emersa nel corso della presentazione del saggio “Riciclaggio. Ponte tra economia criminale e legale” (Gambini editore) di Paola La Salvia, tenutasi presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli-Bianchelli alla Camera dei deputati.

Ad aprire i lavori è stato il segretario di presidenza della Camera, Alessandro Colucci, sottolineando come la pericolosità della criminalità organizzata contemporanea non si misuri più soltanto attraverso le forme tradizionali della violenza, bensì dalla sua capacità di penetrare silenziosamente nei gangli dell’economia legale.

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Impegno divulgativo



È proprio su questo terreno che si innesta la riflessione della catanzarese Paola La Salvia, tenente colonnello della Guardia di finanza e saggista, che ha ripercorso la genesi del volume partendo dall’esperienza maturata con il suo precedente lavoro, “I Malacarni”. «Un anno straordinario che mi ha consentito di confrontarmi da Nord a Sud in sedi istituzionali, accademiche e culturali, avviando anche un percorso nelle scuole», ha spiegato l’autrice, ricordando con emozione anche il Premio Carlo Alberto Dalla Chiesa ricevuto ad agosto in Calabria. «Dall’interesse suscitato ho compreso quanto sia fondamentale parlare di mafia non come patrimonio esclusivo di studiosi o addetti ai lavori, ma come il fenomeno sociale più complesso della storia italiana, ancora oggi sottovalutato».



Il riciclaggio principale condotta dei mafiosi

Il nuovo libro rappresenta la naturale prosecuzione di quell’impegno divulgativo. Dopo aver indagato le origini e l’evoluzione delle mafie, La Salvia analizza come i clan consolidino il proprio potere attraverso i capitali. «Il riciclaggio può esistere senza la criminalità organizzata, ma la criminalità organizzata non può esistere senza il riciclaggio: è la condotta principale dei mafiosi», ha evidenziato con nettezza. L’immagine del ponte restituisce la dinamica attraverso cui i profitti illeciti vengono ripuliti e reinvestiti. Quando i capitali sporchi assumono una veste apparentemente lecita, le ricadute sulla collettività sono devastanti. «Un’impresa sana non può competere con un’impresa criminale, il cui scopo non è necessariamente l’utile. Spesso è destinata a fallire in pochi anni, ma nel frattempo inquina il mercato offrendo servizi a prezzi bassissimi e di scarsa qualità, assumendo personale sottopagato e alimentando piaghe come il caporalato».

Il danno colpisce le casse dell’erario, i lavoratori e i cittadini onesti. Di fronte a sistemi criminali che sfruttano le potenzialità delle nuove tecnologie e si avvalgono di broker altamente specializzati, le tecniche investigative devono poggiare sull’analisi criminale e sull’intelligence finanziaria. Ma la vera sfida resta culturale: «La divulgazione e la conoscenza sono essenziali per instillare la cultura della prevenzione. La mafia non è un problema solo di chi la combatte ogni giorno, ma dell’intera collettività».

Limiti dei sistemi di prevenzione



Un’analisi condivisa e approfondita dagli altri relatori del dibattito. Ettore Rosato, segretario del Copasir, ha osservato come nell’opinione comune il riciclaggio venga spesso percepito come un reato meno grave rispetto a quelli violenti, mentre rappresenta «lo strumento attraverso cui si concretizza il reale profitto delle mafie, dalle estorsioni ai traffici di droga e armi». Dotarsi di leve efficaci per colpirlo significa disarmare il crimine organizzato e il terrorismo. Sulla necessità di calibrare gli strumenti normativi è intervenuto Stefano Candiani, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, invitando all’equilibrio: «Quando si irrigidiscono i controlli occorre far rispettare le regole senza limitare le libertà, puntando sulla semplificazione delle norme, come avviene con le Zes».

Nuove tecnologie

Decisamente critico sull’attuale architettura preventiva Emanuele Fisicaro, docente di Legislazione antiriciclaggio all’Università di Bari e autore della prefazione del libro. Citando il dato delle 170mila segnalazioni di operazioni sospette (Sos), Fisicaro ha provocatoriamente osservato che «se fossimo davvero così, saremmo un Paese di riciclatori», denunciando i limiti della legge 231 dopo trent’anni e l’eccesso di sanzioni a carico dei professionisti. «Oggi basta cliccare un tasto con la blockchain per spostare milioni in Paesi con legislazioni permissive, mentre noi restiamo ancorati a un sistema che richiede un salto di qualità».

Mercati alterati



A offrire uno spaccato giudiziario è stato Giuseppe Cricenti, consigliere della Corte di Cassazione, ricordando come 15 anni fa, di fronte alle restrizioni sul contante, la cosca Mancuso di Limbadi arrivò ad acquistare una banca a San Marino. Le banconote accumulate nei sacchi «puzzavano di muffa», emergeva dalle intercettazioni. «Dal riciclaggio artigianale si è passati a scenari ben più complessi – ha avvertito – e le istituzioni, a partire da Banca d’Italia, devono adeguarsi per stroncare i flussi sul nascere». Infine, Michele Mosca, docente di Politica economica alla Federico II di Napoli, ha inquadrato i clan come vere e proprie imprese che drogano l’efficienza economica: abbattendo illegalmente i costi – ad esempio attraverso lo sversamento illecito dei rifiuti – massimizzano i profitti a scapito della concorrenza leale.