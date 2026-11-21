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Operazione Arione, il pentito Cortese illustra l’ascesa della cosca Pane favorita dall’alleanza con i Grande Aracri

CATANZARO – Un’ascesa criminale accelerata dall’alleanza con la cosca Grande Aracri di Cutro, ma segnata dall’ombra di chi avrebbe usato i generi del patriarca come braccio operativo per poi “giocarseli”, mentre il gruppo puntava a prendersi l’intera fascia ionica catanzarese. È il quadro che emerge dalle dichiarazioni rese il 22 ottobre 2025 dal collaboratore di giustizia Angelo Salvatore Cortese, ex intraneo fino al 2008 alla cosca Grande Aracri, confluite nell’ordinanza “Arione”. Rivelazioni che consentono di inquadrare il contesto in cui furono uccisi ben tre cognati di Luigi Pane detto “l’Anatra”, considerato oggi dagli inquirenti il capo dell’omonima cosca di Belcastro, dopo essere sopravvissuto alle faide.

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L’ascesa dei Pane grazie all’alleanza con i Grande Aracri



Secondo il racconto del pentito, il patriarca Rodolfo Pane, classe 1939, detto “’U beccutu”, e il figlio Luigi Pane appartenevano alla ‘ndrangheta «da vecchia data». Li riconoscevano tutti i clan della costa ionica. Cortese spiega di averli conosciuti tramite Sergio Iazzolino, genero di Rodolfo Pane, poi ucciso, Nicolino Grande Aracri e Mario Donato Ferrazzo, boss di Mesoraca. Ebbe rapporti con i Pane frequentando la casa colonica sulla deviazione per Belcastro. Proprio lì, dopo una scarcerazione di Iazzolino, Cortese andò a rendergli omaggio e trovò anche Pasquale Arena e Giuseppe Arena, esponenti di vertice dell’omonima famiglia di ‘ndrangheta di Isola Capo Rizzuto. Un rapporto confermato anche dall’aiuto dato dal gruppo di Cutro alla moglie di Iazzolino, Lodovica Pane, quando il marito era in carcere. Le fornirono materiale dal negozio “Punto Mille” di Cutro per avviare un’attività commerciale a Sersale.

Potenza di fuoco



Per Cortese, il peso criminale della famiglia era legato sia all’inserimento nei gangli della ‘ndrangheta sia alla potenza di fuoco dei tre generi di Rodolfo Pane, Sergio Iazzolino, Felice Onofrio e Maurizio Ferraro. Il collaboratore di giustizia ricorda, in particolare, l’omicidio a Cutro del falegname Rosario Ruggero, detto “Tre dita”, avvenuto il 24 giugno 1992 su mandato di Nicolino Grande Aracri e richiesta di Antonio Valerio. Un fatto di sangue per il quale Grande Aracri e Cortese hanno già riportato condanne. Dopo aver bruciato la Fiat “Croma” turbo, rubata a Milano, nella località Termine Grosso, Cortese prelevò con la sua Mercedes “250 TD” Iazzolino e Giuseppe Grano e li portò alla casa colonica di Rodolfo Pane, dove Iazzolino si disfece della pistola. Cortese non è però in grado di riferire se Rodolfo Pane fosse al corrente dell’agguato.

Un altro riscontro riguarda l’omicidio di Carmine Lazzaro a Steccato di Cutro, altro delitto per cui Cortese, insieme al boss di Cutro, ha riportato una condanna. Dopo l’agguato, i killer bruciarono l’auto su una strada senza uscita, attraversarono i canneti sulla riva del mare e tagliarono la Statale 106 fino all’abitazione di Rodolfo Pane. Questi, apparentemente ignaro dell’omicidio poiché i killer gli riferirono di un incidente, li riaccompagnò a Cutro con la sua Volkswagen “Golf”.

«Volevano presi la fascia jonica»



Ed è proprio sul rapporto con i vertici della cosca di Cutro che Cortese insiste. L’escalation dei Pane sarebbe collegata all’avvicinamento a Nicolino Grande Aracri. Ma i tre generi di Rodolfo Pane vennero utilizzati per commettere vari omicidi e poi «giocati», secondo la versione di Cortese. All’interno della cosca si diceva che furono eliminati fisicamente anche per vendette e tradimenti. Eppure, aggiunge il collaboratore, quei tre — e in particolare Iazzolino, ritenuto molto capace — ambivano a prendersi la fascia ionica che da Botricello attraversa Sellia, Cropani e Catanzaro, molto attrattiva per i clan per la presenza di numerosi villaggi turistici e ristoranti. «Se la sarebbero presa», ha detto ancora Cortese. Ma qualcuno li ha fermati prima.