6 minuti per la lettura

Dall’inchiesta antimafia su Belcastro emerge anche il ruolo del boss Pane nell’azienda agricola della famiglia dell’ex sindaco di Petilia

CATANZARO – Il presunto boss di Belcastro e nuovo “capo della montagna”, indicato dai pentiti come un azionista sopravvissuto alle faide in cui vennero uccisi tre suoi cognati, risultava regolarmente assunto nell’azienda agricola della famiglia dell’ex sindaco di Petilia Policastro Amedeo Nicolazzi. È uno dei passaggi più significativi dell’ordinanza di custodia cautelare che ricostruisce il ruolo di Luigi Pane, classe 1969, nel territorio tra il Catanzarese e il Crotonese, dove l’altra notte è scattata l’operazione dei carabinieri che hanno disarticolato il suo clan con 21 arresti. Non a caso il procuratore distrettuale antimafia Salvatore Curcio e la sostituta Veronica Calcagno si soffermano, in una quindicina di pagine della richiesta poi approdata al vaglio del gip, su quello che nella storia e nella giurisprudenza delle mafie meridionali, dalla Sicilia alla Calabria, è uno schema classico, documentato da decenni nelle inchieste.

LEGGI ANCHE: Operazione Arione, così il boss Pane è diventato il nuovo capo della montagna – Il Quotidiano del Sud

Dalla guardianìa al controllo del territorio

Il ruolo del guardiano (o del campiere, del fattore, del custode di cantieri, aziende agricole o villaggi turistici) che assolve contemporaneamente a diverse funzioni strategiche per chi comanda sul territorio. Elementi di indagine avvalorati dalla conclusione della gip Roberta Cafiero, che dopo aver esaminato alcuni episodi di furto per i quali le vittime si sono rivolte a Pane «proprio in virtù del ruolo criminale a questi riconosciuto nella zona in cui esercita il proprio controllo», passa all’analisi del rapporto con i suoi datori di lavoro, sia pure totalmente estranei alle indagini.

Supervisore degli operai

Pane era alle dipendenze dell’Agricola Petilina srl, con sede principale nella località Pantano, a Petilia Policastro, e sede operativa nella località Fieri di Belcastro, dove egli risiede e dove la cosca, secondo le risultanze della maxi inchiesta, controlla le attività economiche. La società fa capo a Gaetano Nicolazzi, figlio di Amedeo Nicolazzi, sindaco di Petilia Policastro fino all’aprile 2021, data del suo arresto nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Crotone che travolse il Comune e che ha già portato alla sua condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione (primo grado di giudizio).

Secondo i pm, il presunto boss di Belcastro «svolgeva il ruolo di supervisore sull’operato degli operai; inoltre, si occupava di risolvere eventuali problematiche». “Supervisore” è la qualifica con cui la richiesta del pm descrive le mansioni operative di Pane, che sarebbe formalmente colui che sovrintende agli operai impegnati nella raccolta delle olive.

Un ruolo di “garanzia”

“Guardiania” e “garanzia” sono invece le definizioni con cui gli inquirenti inquadrano la sostanza mafiosa di quell’attività. I pm Antimafia evidenziano, infatti, la «funzione di guardiania svolta da Pane Luigi in favore dei Nicolazzi e la sua capacità di dirimere controversie con altri soggetti, proprio in virtù della sua appartenenza a contesti di criminalità organizzata». Ma i pm parlano anche di «ruolo di garanzia che Pane Luigi svolge all’interno dell’azienda Nicolazzi».

Per la giudice, che avvalora l’impalcatura accusatoria, «la sequela delle conversazioni intercettate il 20 settembre 2022 forniva una prova pleonastica del fatto che Luigi Pane è colui al quale gli esponenti della famiglia Nicolazzi si rivolgono per dirimere controversie e situazioni che potrebbero creare pregiudizi alle attività e alle proprietà riconducibili agli stessi».

L’appartenenza di Pane alla ‘ndrangheta

Da qui la conclusione della gip secondo cui «non v’è dubbio circa l’appartenenza di Pane Luigi cl. 69, in posizione verticistica, all’associazione mafiosa di cui al capo 1)». Del resto, parliamo del figlio di Rodolfo, il patriarca del clan, tra gli arrestati nel blitz, al quale sarebbe subentrato dopo aver scalato la gerarchia criminosa. Il pentito Dante Mannolo, figlio del potente boss di San Leonardo di Cutro Alfonso Mannolo, ha riconosciuto subito Luigi Pane nell’album fotografico sottopostogli in visione dai carabinieri in cui era indicato anche con l’alias “’u killer”. Ma dopo un passato da “azionista”, a dire del pentito, Pane sarebbe entrato nell’élite della ‘ndrangheta acquisendo la “dote” del “vangelo”.

Il lavoratore picchiato

Le intercettazioni della Dda documentano una gestione diretta, da parte del “vangelista” Pane, delle controversie sui fondi agricoli dei Nicolazzi. Il 28 aprile 2022, all’avvio dei lavori su un podere di 140 ettari appena acquistato nella località Alli a Catanzaro, Gaetano Nicolazzi manda Pane a soprintendere. Quando Pane riferisce che un loro collega era stato picchiato, un lavoratore agricolo originario di Cutro gli risponde incredulo: «ci sei tu e lo menano? E che era?». Un passaggio che nella loro richiesta i pm indicano esplicitamente come prova del riconoscimento sul campo dell’autorità di Pane da parte degli altri lavoratori. Il giorno dopo, all’arrivo di una pattuglia delle Volanti chiamata dal proprietario di un fondo confinante, è lo stesso Pane a contattare Gaetano Nicolazzi e a fare da tramite con gli agenti sul posto.

Compravendite e sconfinamenti

Precisiamo, ancora una volta, che nessun componente della famiglia Nicolazzi risulta indagato nel procedimento. Ma il ruolo di «fiduciario» svolto da Pane, come lo definiscono gli inquirenti antimafia sulla base della certosina ricostruzione dei carabinieri, si estende alle compravendite e agli sconfinamenti. Nel maggio 2022 Pane consiglia a un giovane di San Mauro Marchesato, titolare di alcuni fondi agricoli, di fare un’offerta ai Nicolazzi per un terreno di 80 ettari a Scandale, poi ceduto per 550 mila euro mentre l’azienda si sposta su Catanzaro. Il 26 maggio Antonino Nicolazzi, zio di Amedeo, segnala a Pane la presenza di uno sconosciuto sul fondo di Catanzaro e lui si muove da Belcastro per controllare di persona.

Il 24 agosto è invece il proprietario terriero di San Mauro a rivolgersi a Pane dopo essere stato picchiato per aver redarguito chi aveva lasciato vacche al pascolo sui terreni acquistati a Scandale, chiedendogli di intervenire con gli aggressori. I due si incontrano la mattina seguente a Botricello.

L’organizzazione della cena

Lo stesso copione si ripete il 20 settembre 2022, quando Antonino Nicolazzi telefona a Pane per lamentare i danni provocati da mucche lasciate libere sui terreni dell’azienda, sollecitandolo a intervenire e a rintracciare il responsabile. Pane gli riferisce che il giorno prima nell’ufficio di Gaetano Nicolazzi si erano presentati i familiari dell’uomo di San Mauro ricevendo poco dopo rassicurazioni sul fatto che il risentimento di Antonino Nicolazzi fosse rivolto al pastore e non a loro. Intanto, i carabinieri monitoravano tutto.

All’occhio esperto degli investigatori non sfuggiva neanche il «particolare rapporto» tra Pane e l’ex sindaco Nicolazzi. Non soltanto dipendente dell’azienda di famiglia, ma anche organizzatore di una cena per il primo maggio 2022 alla quale, conversando con un interlocutore, Pane annunciava la partecipazione dello stesso Amedeo Nicolazzi. Anche se, dal compendio investigativo, non è dato sapere se l’evento conviviale si sia tenuto, peraltro proprio nel giorno in cui si ricordano le lotte per i diritti dei lavoratori.

Il tentato furto e i contatti con gli “zingari”

L’ultimo episodio risale al 14 gennaio 2023, quando un lavoratore avvisa Pane di un tentativo di furto di un camion sul fondo in località Alli a Catanzaro, segnalando un’auto nascosta e un uomo e una donna poi fuggiti su una “Y10” con tettuccio scuro. Pane, che si trova nella zona di Simeri, si dirige sul posto e chiede dettagli avendo incrociato la vettura lungo la strada. I carabinieri collegano l’auto all’arresto in flagranza, avvenuto dieci giorni dopo, di un uomo e una donna, fermati su una Lancia “Y” ripresa dalle telecamere il 14 gennaio lungo la direttrice da Alli verso il centro commerciale “Le Fontane” di Catanzaro. Dopo aver appreso che i presunti autori venivano indicati come “zingari”, il 26 gennaio Pane avvia contatti con la comunità rom del capoluogo calabrese.