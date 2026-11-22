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Cinque ammonimenti del questore a Crotone per violenza domestica e stalking. I provvedimenti dopo le indagini della Divisione anticrimine.

Cinque ammonimenti del questore per condotte riconducibili alla violenza domestica e agli atti persecutori. I provvedimenti arrivano al termine dell’attività istruttoria della Divisione anticrimine della Questura di Crotone: tre riguardano gravi episodi di maltrattamenti in famiglia, mentre altri due sono scaturiti dall’istanza presentata da una ventenne residente in provincia.

VIOLENZA DOMESTICA E STALKING, GLI AMMONIMENTI

Nell’ambito dell’attività di prevenzione, la Polizia ha inoltre eseguito una misura di sorveglianza speciale nei confronti di un uomo di Strongoli. Un Daspo ha invece raggiunto un quarantenne di Cotronei per minacce e oltraggio ai carabinieri durante una partita di calcio.

Maltrattamenti in famiglia a Crotone: tre ammonimenti

La Divisione anticrimine ha approfondito ordinanze cautelari e sentenze di condanna, anche definitive, ricostruendo tre vicende di violenza in ambito familiare.

Il primo ammonimento riguarda un 44enne di Crotone, attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo avrebbe sottoposto per anni la moglie a violenze fisiche e psicologiche, minacce di morte e offese. Le condotte sarebbero state spesso legate a pretese economiche e aggravate dall’abuso di alcol.

Il secondo provvedimento è stato notificato a un cittadino romeno di 29 anni, detenuto in carcere. Il Tribunale di Crotone lo ha condannato in via definitiva a tre anni e due mesi di reclusione per aver maltrattato e aggredito ripetutamente la convivente, anche utilizzando una bottiglia di vetro.

Il terzo destinatario è un 56enne residente a Crotone, anch’egli in carcere per una condanna definitiva a tre anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia. Tra le minacce rivolte alla donna figurano anche espliciti riferimenti alla vicenda di Giulia Cecchettin.

Telefonate, pedinamenti e minacce a una ventenne

Gli altri due ammonimenti riguardano due uomini di 28 e 39 anni. A chiedere l’intervento della Questura è stata una ventenne residente in un comune della provincia di Crotone.

Secondo quanto ricostruito, il ventottenne, dopo aver manifestato interesse per la ragazza, avrebbe iniziato a contattarla insistentemente con telefonate e messaggi. Successivamente avrebbe cominciato a seguirla nei luoghi che frequentava, spesso insieme al trentanovenne.

La vicenda sarebbe proseguita durante una festa di compleanno: i due uomini, che non erano stati invitati, avrebbero minacciato e aggredito fisicamente la giovane. In seguito si sarebbero rivolti anche al padre e al fratello della ragazza, cercando uno scontro fisico interrotto dall’intervento dei carabinieri.

Le conseguenze dell’ammonimento del questore

La notifica dell’ammonimento comporta conseguenze più severe in caso di reiterazione di condotte analoghe. Ulteriori episodi, anche ai danni di persone diverse dalle vittime originarie, potranno determinare la procedibilità d’ufficio per i reati previsti dalla legge e l’applicazione di specifiche circostanze aggravanti.

Sorveglianza speciale a Strongoli e Daspo a Cotronei

La Polizia ha inoltre eseguito una misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di un 55enne di Strongoli, ritenuto socialmente pericoloso. Il provvedimento è stato disposto dall’autorità giudiziaria su proposta del questore di Crotone, Renato Panvino.

Lo stesso questore ha emesso un Daspo nei confronti di un quarantenne di Cotronei per aver minacciato e oltraggiato i carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico durante Cotronei-Soriano. La partita, valida per la Coppa Italia di Promozione, si è disputata il 28 ottobre.