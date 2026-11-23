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In Appello accolti i reclami dell’ex sindaco e di altri due ex amministratori del Comune di Casabona ma il commissariamento resta

CASABONA – Comune sciolto e amministratori candidabili. La Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto i reclami e revocato l’incandidabilità per l’ex sindaco di Casabona Francesco Seminario, l’ex vicesindaco Leonardo Melfi e l’ex consigliere Vincenzo Poerio, rigettando l’istanza del Ministero dell’Interno. Resta ferma la pronuncia del Tribunale di Crotone nei confronti di Anselmo De Giacomo, ex assessore comunale, che aveva rinunciato a costituirsi. Il decreto si inserisce in un quadro di forti divaricazioni tra sedi e gradi di giudizio sull’inchiesta “Nemesis”, che aveva portato anche all’arresto (poi revocato) del sindaco e allo scioglimento del Comune di Casabona.

Il cortocircuito tra sedi e pronunce

Il Tribunale di Crotone aveva dichiarato l’incandidabilità dei quattro ex amministratori valorizzando gli esiti dell’indagine dei carabinieri, prosecuzione della più ampia inchiesta Stige, ma anche la relazione prefettizia e l’accesso ispettivo. Pesa però la sentenza del gup distrettuale di Catanzaro che nel giugno scorso ha assolto gli imputati dal reato associativo, stabilendo «l’assoluta insussistenza del contestato sodalizio di stampo mafioso, attesa la totale mancanza di elementi probatori idonei a dimostrarne l’esistenza». Secondo il gup, non erano emersi «elementi sufficienti ad attestare l’operatività mafiosa» della ‘ndrina dei Tallarico nel territorio di Casabona. Prosegue intanto il rito ordinario dinanzi al Tribunale penale di Crotone, che vede tra gli imputati l’ex sindaco con accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio.

La Corte d’Appello civile, nell’accogliere la tesi degli avvocati Luigi Morrone ed Ilaria Napoli, richiama i passaggi della Cassazione e del Tribunale del Riesame che avevano già ridimensionato singole contestazioni cautelari o offerto letture alternative delle intercettazioni. Inoltre, si riallaccia al rigetto della sorveglianza speciale per Carlo Mario Tallarico, presunto esponente apicale del clan, disposto da parte del giudice della prevenzione alla luce della sentenza del gup. Mentre sul versante civile e in primo grado penale la tenuta del sodalizio di Casabona e il patto elettorale risultano pesantemente ridimensionati o esclusi, la Dda di Catanzaro ha impugnato l’assoluzione puntando sul ribaltamento della prospettiva, sulle «concretizzazioni silenti» del metodo mafioso e sulla richiesta di rinnovazione istruttoria per sentire il collaboratore di giustizia Gaetano Aloe.

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Il contrasto con il gravame della Dda

Secondo il decreto, non è emersa la prova di un’intercessione di Seminario o Melfi né che l’assunzione di Giuseppe Pullerà presso Tecnew S.r.l., l’impresa che gestiva la raccolta dei rifiuti, fosse imposta dalla ‘ndrina. Viene valorizzata la dichiarazione del 15 febbraio 2025 del responsabile provinciale Tecnew, Mario Martino, che ha riferito di essersi determinato autonomamente per sostituire un dipendente trasferitosi al Nord, rispondendo «No, mai» alla domanda su eventuali minacce o pressioni, oltre alla regolarità antimafia e all’iscrizione alla white list della società. Le proroghe di fatto senza gara restano, per la Corte, «una condotta certamente stigmatizzabile sul piano del buon andamento della pubblica amministrazione, ma non è indice di permeabilità dell’amministrazione comunale a logiche mafiose».

La posizione dell’ex sindaco

Nelle carte dello scioglimento si dava atto di «un accordo preelettorale nel quale all’appoggio della cosca nei termini del procacciamento dei voti avrebbe fatto riscontro il conseguimento di vantaggi di natura economica discendenti dalla successiva azione comunale». Parliamo dell’accordo con la famiglia Tallarico, definita «notoriamente egemone a livello delinquenziale sul territorio», che «riponeva sul mandato elettivo aspettative in termini di riconoscimenti e favoritismi». Sulla base delle captazioni e delle relazioni, in primo grado si valorizzavano i colloqui tra Seminario, l’intermediario Francesco De Paola e la coppia formata da Luigi Gagliardi e Maria Varamo. In appello, però, la Corte valorizza la sentenza del gup ricordando che, pur non essendo definitiva, «avendo escluso l’esistenza dell’associazione in sé, incide, inevitabilmente, sulla valutazione delle condotte dei ricorrenti, il cui diritto di elettorato passivo è stato inciso riduttivamente sull’assunto di un patto corruttivo tra il candidato sindaco e i sodali della locale ’ndrina di Casabona».

Escluso coinvolgimento in dinamiche controindicate

Sui colloqui tra Gagliardi e Varamo, richiamando la Cassazione, i giudici evidenziano un «preesistente rapporto di natura professionale» tra l’avvocato Seminario e la sua assistita, il cui deterioramento, tra pratiche e messaggi non ricambiati, aveva portato la donna a esclamare «Col cazzo gli do il voto se continua così!». Circa il colloquio del 18 settembre 2021 tra Seminario e De Paola, la Cassazione «ne ha sostanzialmente escluso la rilevanza onde ritenere dimostrato lo scambio politico-mafioso tra il Tallarico e il Seminario». Tirando le fila, secondo la Corte d’Appello «è evidente che deve certamente escludersi il coinvolgimento doloso del sindaco in dinamiche controindicate o una sua contiguità alla criminalità organizzata, non essendo emerse condotte commissive e/o omissive, dolose o quantomeno colpose idonee a comprovare collusioni o condizionamenti».

Acqua, aree Pip e geosito

Richiamando la Cassazione e le intercettazioni prodotte dalla difesa (tra cui i colloqui del 28 aprile 2022), i giudici civili escludono che ci siano stata prove di un’attivazione del sindaco per far eludere a Carlo Mario Tallarico i controlli sull’approvvigionamento idrico, segnalando anche l’opposizione del Comune a decreti ingiuntivi per oltre 80.000 euro avanzati dallo stesso Tallarico e le iscrizioni a ruolo per tributi comunali.

Per i lotti Pip di contrada Galici vengono richiamate le pronunce penali sull’insussistenza di condotte illecite o irregolari ascrivibili a Seminario. Sull’alloggio Aterp assegnato alla compagna di un presunto esponente del clan, la Corte valorizza l’assenza di graduatoria, la prassi legata alle disponibilità e alle emergenze e le segnalazioni di difficoltà economica del nucleo familiare con due minori provenienti dai carabinieri e dalla parrocchia. Quanto all’interesse della cosca per i fondi per il geosito dei “diapiri salini” di Zinga, pur dando atto del tono apertamente minaccioso di due persone contigue al clan nei dialoghi con l’assessore De Giacomo, la Corte esclude un contributo del sindaco o del vicesindaco, richiamando la delibera di Giunta e il protocollo d’intesa con l’associazione onlus Italia Nostra.

Rilevante anche l’attestazione del segretario comunale secondo cui l’ingegnere Francesco Alessio, figlio del defunto capoclan Domenico Alessio ucciso nella strage mafiosa del ’96, non è mai stato alle dipendenze del Comune né ha ricevuto incarichi durante la consiliatura.

La Corte d’appello, in buona sostanza, censura l’impostazione del primo giudice che aveva finito per applicare una valutazione non sufficientemente individualizzata alle specifiche condotte.

La correzione chiesta dal Viminale

Nel rigettare i reclami, la Corte d’Appello ha invece ritenuto fondato il rilievo del ministero dell’Interno sulla portata temporale e oggettiva della misura dell’incandidabilità. Il Tribunale di Crotone aveva limitato l’incandidabilità al primo turno elettorale successivo allo scioglimento e alle sole elezioni amministrative nella Regione Calabria, laddove la norma prevede l’estensione a due turni elettorali e a tutte le elezioni politiche, amministrative, nazionali ed europee. Una precisazione di principio che resta però assorbita, per i tre reclamanti, dall’accoglimento dei ricorsi e dal rigetto della domanda ministeriale nei loro confronti.