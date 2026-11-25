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Una serra artigianale in garage per la coltivazione di marijuana a Petilia Policastro, in arresto un 30enne già noto alle forze dell’ordine

Una vera e propria serra artigianale allestita all’interno di un garage per coltivare droga lontano da occhi indiscreti. È quanto hanno scoperto a Petilia Policastro, nel Crotonese, i carabinieri della locale Stazione, che hanno arrestato un trentenne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Sequestrate complessivamente 29 tra piante e germogli di canapa indiana: 19 piante di canapa indiana, di altezza tra i 10 e i 15 centimetri, insieme a 10 germogli della stessa specie, ciascuno custodito nel proprio vaso. Oltre alla serra, i controlli hanno permesso di rinvenire e sottrarre al mercato illecito 45 grammi di marijuana, circa 13 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi.