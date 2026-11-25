3 minuti per la lettura

Il caso della proprietaria di un terreno a Strongoli bloccata fuori pur avendo vinto la causa, la denuncia e la paura di restare sola

STRONGOLI – È proprietaria riconosciuta da una sentenza civile passata in giudicato e ha in mano i verbali con cui l’ufficiale giudiziario ha proceduto al rilascio del fondo, ma continua a denunciare di non poter accedere al proprio terreno in contrada Foresta. Un quadro che lascia la donna davanti a un paradosso concreto, tra carte bollate, un ponte contestato sul torrente e la paura di restare sola. Il registro della paura e della solitudine è costante nel racconto di Elvira Benedetti. «Ho paura, sono sola spesso durante la settimana con mia madre che ha 94 anni mentre mio marito è spesso fuori per motivi di lavoro». A casa ha fatto installare telecamere di videosorveglianza, mentre sul piano giudiziario e amministrativo la contesa va avanti da anni con Vincenzo Schipani.

Pianta 200 ulivi non riesce ad accedere al fondo



«Sono proprietaria di un terreno a cui non posso accedere, ho piantato 200 ulivi ma mi cacciano appena vado là», denuncia Benedetti, assistita dall’avvocato Francesco Poerio durante l’annosa vicenda. La donna parla di una stradina fatta realizzare dal padre e divenuta di uso comunale, di un ponte costruito nel 2015 nell’alveo del torrente Foresta — «senza parapetti, sdrucciolevole, pericoloso farci passare le persone» — e di una scrittura privata da 5mila euro risalente al 2019, che contesta duramente.

«Mia madre anziana non aveva ben capito cosa stesse firmando». Già nell’ottobre 2019, dopo una richiesta di accesso agli atti, l’ufficio tecnico del Comune di Strongoli aveva comunicato di non aver mai rilasciato autorizzazioni per il ponte in località Foresta. Nel dicembre 2023 la donna ha chiesto al Municipio se vi siano stati sopralluoghi o ordinanze di demolizione. Sul fronte penale, si aggiunge un furto di olive nell’azienda agricola denunciato dalla donna nei giorni scorsi.

La causa civile e il ponte abusivo



Ma è la sentenza emessa dalla giudice Federica Gullì a ricostruire l’origine della causa civile avviata dalla donna per rivendicare la proprietà dell’appezzamento per donazione dalla madre Carmela Cozza, a sua volta titolare in forza di un testamento olografo del marito. Nell’atto introduttivo l’attrice aveva dedotto che il fondo risultava occupato da Vincenzo Schipani, «che stava ivi effettuando delle trasformazioni agrarie e aveva realizzato un ponte abusivo per l’attraversamento della strada interpoderale riversando i materiali di risulta nel burrone con inquinamento delle falde».

Nel giudizio il convenuto aveva opposto un contratto preliminare stipulato con Carmela Cozza nel dicembre 2018 con versamento di 5mila euro a titolo di caparra, ma il Tribunale ha dichiarato la proprietà in capo a Benedetti ordinandone l’immediato rilascio e rigettando la domanda risarcitoria per difetto di allegazione e prova. Il 21 marzo 2022, il Tribunale di Crotone ha riconosciuto la proprietà e ordinato il rilascio del fondo.

Diritto riconosciuto ma non riesce ad esercitarlo

L’esecuzione è passata dagli accessi dell’ufficiale giudiziario Unep del 17 gennaio e del 21 febbraio 2024, quando sull’accesso della strada interpoderale era stata posta una catena con lucchetto, poi trovata rotta e rimossa nel pomeriggio dello stesso giorno. All’udienza del 2 novembre scorso il giudice Glauco Panattoni ha assolto Vincenzo Schipani dall’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell’articolo 530, comma 2 del codice di procedura penale — la formula che richiama il quadro probatorio insufficiente o contraddittorio — «perché l’imputato non l’ha commesso», fissando in 90 giorni il termine per le motivazioni.

Una vicenda fatta di atti, particelle e sentenze, ma anche di una quotidianità vissuta in salita, con la sensazione di avere un diritto riconosciuto sulla carta senza riuscire a esercitarlo nei fatti.