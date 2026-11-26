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Il pm chiede 11 condanne (4 a 30 anni) per il gruppo criminale che imponeva il racket a villeggianti e proprietari a Marinella di Isola

ISOLA CAPO RIZZUTO – Undici richieste di condanna, di cui quattro a trent’anni di reclusione, per un totale complessivo di oltre 200 anni di carcere, e una sola richiesta di assoluzione. È il bilancio della requisitoria pronunciata dal pm della Dda di Catanzaro Corrado Cubellotti, nel processo che vede alla sbarra la presunta ‘ndrina dei “Macario”, ritenuta attiva sin dagli anni Novanta nella suggestiva località Marinella di Isola Capo Rizzuto. Il conto più salato, fissato a 30 anni di reclusione ciascuno, è stato chiesto per il presunto vertice del gruppo, Maurizio Pugliese, oltre che per Giuseppina Giordano, Vincenzo Pugliese e Vittorina Pugliese. Seguono: Giuseppe Vallone: 18 anni e 2 mesi; Antonio Pugliese: 17 anni e 6 mesi; Giovanni Barberio: 17 anni; Mariangela Pugliese: 12 anni e 8; Giuseppe Nicastro: 11 anni; Antonietta Giordano: 9 anni e 6 mesi; Andrea Vallone: 3 anni.

L’unica richiesta di assoluzione piena avanzata dalla pubblica accusa (ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale, per non aver commesso il fatto) riguarda invece Elisa Pullano.

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UNA ‘NDRINA ATTIVA DAI TEMPI DELLA LIRA

L’impianto accusatorio ripercorre oltre trent’anni di presunte vessazioni ai danni dei residenti e dei villeggianti della località Marinella, molti dei quali originari di San Giovanni in Fiore. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Crotone e della Tenenza di Isola Capo Rizzuto, il gruppo — legato da vincoli di parentela e dipendenza funzionale alla più nota cosca Arena — avrebbe spadroneggiato indisturbato fin dai tempi della lira.

«Mi prenderò tutta Marinella», era una delle minacce attribuite dagli inquirenti a Maurizio Pugliese. Un controllo del territorio esercitato attraverso furti, incendi di attrezzature, taglio di piante d’ulivo, estorsioni destinate al sostentamento dei detenuti e l’imposizione sistematica dei servizi di guardianìa, sia ai proprietari di abitazioni private sia ai titolari di villaggi e campeggi della zona.

IL CLIMA DI TERRORE E LE TRUFFE SUI TERRENI

Nonostante quasi un centinaio di persone offese identificate nel corso delle indagini — tra cui figurano anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comune di Isola Capo Rizzuto, l’Arcea, l’Arsac e l’Agenzia delle Entrate — l’inchiesta ha potuto prendere slancio grazie al coraggio di sole due vittime, entrambe donne, che hanno rotto il muro di omertà. Gli investigatori hanno infatti documentato un clima di terrore generalizzato, tale da spingere molti residenti a subire in silenzio o a minimizzare l’accaduto.

Oltre alle estorsioni, la requisitoria riassume le accuse legate all’usurpazione dei terreni concessi dall’Arsac. I proprietari sarebbero stati costretti con minacce e denunce pretestuose a rinunciare al legittimo riscatto dei fondi, consentendo al gruppo di intascare indebitamente sussidi e benefici economici oltre a una presunta truffa ai danni dell’Arcea da circa 45mila euro orchestrata attraverso falsa documentazione e l’impiego di prestanome.

IL COLLEGIO DIFENSIVO

Il pm ha depositato una memoria di 850 pagine. Dopo l’intervento dell’accusa, la parola passerà ora alle arringhe del collegio difensivo, composto dagli avvocati Francesca Buonopane, Domenico Magnolia, Mario Prato, Virgilio Prin Abelle. I legali avranno a disposizione due udienze nel mese di dicembre.