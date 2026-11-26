3 minuti per la lettura

La Procura di Crotone indaga sugli spari e l’aggressione davanti a un bar di Roccabernarda, perquisizioni e arresti

ROCCABERNARDA – Un colpo di fucile sparato a distanza ravvicinata verso il marciapiede davanti a un bar e un’aggressione a pugni e schiaffi prima che la vittima riuscisse a rifugiarsi nel locale. È l’episodio avvenuto all’alba del 23 novembre scorso in pieno centro abitato a Roccabernarda, sul quale indaga la Procura di Crotone. Nel corso delle perquisizioni alla ricerca di armi eseguite dai carabinieri sono scattati due arresti, non per la presunta sparatoria, bensì per furto d’acqua ed energia elettrica. Ai domiciliari sono finiti Luigi Castiglione e il padre Raffaele Castiglione. Quest’ultimo non è menzionato nel decreto di perquisizione e quindi sarebbe estraneo al raid. Contestualmente i militari hanno sequestrato due camion privi di copertura assicurativa e due tartarughe detenute illecitamente.

Perquisizioni dopo il raid



Per i fatti legati all’episodio davanti al bar risultano invece indagati a piede libero Luigi Castiglione, di 46 anni, Francesco Castiglione (35), e Agostino Castiglione (24), tutti assistiti dall’avvocato Antonio Ierardi. I tre perquisiti sono cugini di un altro Raffaele Castiglione, scampato nel 2014 all’agguato in cui rimase ucciso il fratello Rocco, esponente di vertice di una famiglia di ‘ndrangheta storicamente contrapposta al clan dei Bagnato.

Il sostituto procuratore di Crotone Umberto Iurlaro, sulla base dell’informativa della Stazione dei carabinieri di Roccabernarda, ha disposto la perquisizione a carico degli indagati per ipotesi di minaccia grave aggravata, percosse, illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile a pompa e sparo pericoloso.

Dissidi legati a una recinzione



Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alla base dell’episodio ci sarebbero dissidi legati a una recinzione e un alterco avvenuto la sera del 22 novembre, quando la persona offesa, G. R., si sarebbe presentata sotto l’abitazione di Agostino Castiglione prendendo a calci la porta e rivolgendogli ingiurie.

La mattina successiva, alle 5:34, G. R. è arrivato davanti al bar San Francesco a bordo di un’auto bianca ed è entrato nell’esercizio pubblico. Tra le 5:37 e le 6:11 le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso ripetuti passaggi davanti al bar di due veicoli riconducibili alla famiglia. Una Mitsubishi “Pajero” grigia in uso a Luigi Castiglione e un’Alfa Romeo “159” intestata a un Raffaele Castiglione ma in uso ad Agostino Castiglione, entrambe transitate cinque volte rallentando vistosamente.

LEGGI ANCHE: Omicidio Castiglione, tre ergastoli per la cosca Bagnato di Roccabernarda – Il Quotidiano del Sud

Lo sparo a distanza ravvicinata



Alle 6:28 l’Alfa Romeo, stando alla ricostruzione degli investigatori, è ripassata in direzione Santa Severina per poi invertire la marcia e tornare verso il locale, mentre dal senso opposto sopraggiungeva la Mitsubishi Pajero. Dopo una breve fermata, Agostino Castiglione è ripartito, ha arrestato l’auto sul lato opposto al senso di marcia ed è sceso imbracciando un’arma lunga da fuoco, verosimilmente un fucile a pompa.

Alle 6:29:49, nonostante il tentativo di un astante di fermarlo protendendo il braccio destro in avanti, avrebbe sparato un colpo a distanza ravvicinata. Il proiettile, a palla unica, ha colpito il marciapiede a ridosso della vittima sollevando polvere e lasciandola illesa, prima che lo sparatore si allontanasse rapidamente.

Negli stessi istanti dal fuoristrada sono scesi Luigi Castiglione e il fratello Francesco: mentre quest’ultimo correva nella direzione presa dal nipote Agostino, Luigi avrebbe raggiunto G.R. colpendolo almeno cinque volte sul viso e sul capo prima che riuscisse a entrare nel bar. Intorno alle 6:30 i due indagati sono risaliti sul Pajero allontanandosi verso via Fiume Tacina; alle 6:31 G. R. è uscito dal bar ed è andato via a bordo della propria auto.