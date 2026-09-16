Una fiaccolata per ricordare Denise Cosco

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PETILIA POLICASTRO (CROTONE) – L’amministrazione Comunale di Petilia Policastro, insieme a tutte le associazioni del territorio, ha promosso una fiaccolata in memoria di Denise Cosco. L’obiettivo è “rinnovare il ricordo, la vicinanza e il senso di comunità attorno a una memoria che continua a parlare a tutti”.

L’iniziativa è prevista sabato 19 settembre, alle ore 18, con raduno presso il piazzale Conad. Da lì prenderà avvio il corteo che si snoderà in un percorso simbolico verso il monumento in onore di Lea Garofalo. E’ quello il luogo scelto per un momento conclusivo di raccoglimento e riflessione.

La fiaccolata – viene spiegato in una nota del Comune – “rappresenta un’occasione per stringersi insieme nel ricordo di Denise, attraverso un gesto semplice ma profondamente significativo. Camminare uniti, con una luce in mano, per testimoniare presenza, affetto e memoria condivisa”.

Presso il monumento in onore di Lea Garofalo si terrà un momento di raccoglimento, al quale seguirà la piantumazione di un albero di magnolia, simbolo di vita, rinascita, dignità e speranza. “Un gesto concreto e duraturo, pensato per custodire nel tempo il ricordo di Denise e per lasciare alla comunità un segno visibile di memoria e responsabilità collettiva”, prosegue la nota.

L’amministrazione Comunale e le associazioni di Petilia Policastro rivolgono quindi “un sentito invito a cittadini, famiglie, giovani, istituzioni, realtà sociali e associative a prendere parte all’iniziativa”.