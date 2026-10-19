Emergenza autotrasporto: vertice in Prefettura a Crotone

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Tra istituzioni e delegazione della categoria, in Prefettura a Crotone il vertice per discutere dell’emergenza autotrasporto e delle rivendicazioni al centro delle proteste

Incontro istituzionale in Prefettura a Crotone, nella tarda mattinata di lunedì 19 ottobre 2026, dove la vice Prefetto di Crotone, Ester Libertini, ha ricevuto una delegazione del settore autotrasporto. La delegazione era composta da Rosario Masci (presidente Ctc), Luigi Pasquale De Fazio (titolare della Tss trasporti) e Armando Cosentino (Crotonscavi Cpa). Presenti anche il Questore, Renato Panvino, ed il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce.

Al centro del confronto c’è la piattaforma rivendicativa della categoria, nodo cruciale delle proteste che stanno interessando il territorio in questi giorni.

La piattaforma rivendicativa per salvare il settore

La proposta presentata dalle associazioni di categoria si articola su tre interventi fondamentali pensati per sostenere le imprese e i lavoratori del comparto. In primo luogo, gli autotrasportatori chiedono l’introduzione di un prezzo fisso e calmierato del gasolio riservato agli operatori professionali, sulla falsa riga del modello già adottato nei settori della pesca e dell’agricoltura.

A questo si aggiunge la richiesta di un piano di defiscalizzazione dei contributi tramite rimborsi, con importi ancora da definire, necessari per alleviare la pressione fiscale sia sulle imprese sia sui dipendenti.

Infine, la piattaforma richiede la riattivazione dell’Osservatorio sui costi del trasporto e della Consulta, strumenti indispensabili per monitorare il rispetto dei tempi di trasporto, ridurre i tempi di attesa ed evitare ritardi nei pagamenti.

L’obiettivo complessivo è quello di garantire la sopravvivenza delle aziende e tutelare l’occupazione dell’intero settore.

Le dichiarazioni al termine del vertice. Rosario Masci (Presidente Ctc)

La riunione con le istituzioni è andata bene e ha finalmente permesso di esporre le criticità principali del settore, prima fra tutte l’aumento del costo del gasolio cresciuto del 50% rispetto all’anno scorso.

Non essendo possibile ribaltare interamente questi aumenti sui clienti per non far crollare l’intero sistema economico, le aziende si trovano oggi in forte sofferenza.

Oltre al caro carburante, è stato affrontato il tema delle infrastrutture locali, evidenziando la necessità di una strada a quattro corsie per collegare Crotone. Attualmente, la presenza di strade inadeguate costringe i mezzi pesanti ad attraversare i centri abitati e ad allungare i tempi di percorrenza, con ritardi anche di un’ora o un’ora e mezza su tratte come quella verso Taranto.

Un ritardo pesante per gli autisti che devono rispettare rigidi limiti sulle ore di guida. Per la giornata di domani è previsto un incontro a Roma con il Ministro Salvini, al termine del quale si deciderà come proseguire la mobilitazione.

Luigi Pasquale De Fazio (titolare Tss Trasporti)

Nel chiarire le motivazioni per cui le proteste stanno interessando principalmente il Mezzogiorno rispetto al Nord, emerge una profonda differenza di natura geografica e stradale. Al Nord le vie di comunicazione pianeggianti permettono di viaggiare a velocità costanti, sfruttando appieno le ore di guida consentite e riducendo i consumi.

Al Sud, invece, il territorio collinare e montuoso impone tempi di percorrenza molto più lunghi su strade non adeguate. Per coprire i circa 200 chilometri tra Crotone e Taranto occorrono quasi quattro ore e mezza anziché due e mezza.

Questo prolungato utilizzo del mezzo a marce basse comporta un consumo di carburante quasi raddoppiato, generando costi aggiuntivi che penalizzano pesantemente le imprese meridionali.

Armando Cosentino (Crotonscavi Cpa)

L’impatto del caro carburante si sta facendo sentire pesantemente anche sulle aziende impegnate nel trasporto merci e rifiuti speciali per conto di grandi committenti, contesti in cui risulta difficile richiedere adeguamenti tariffari su contratti già stipulati.

La speranza degli operatori è che i punti discussi durante il vertice locale possano essere trasferiti al tavolo del Ministro Salvini.

Rivolgendosi ai cittadini, viene sottolineato come la protesta porti avanti istanze di interesse generale. I costi della logistica e del trasporto merci si ripercuotono infatti direttamente sul prezzo finale dei beni di consumo che le famiglie acquistano nei supermercati.

La mobilitazione in Calabria si sta svolgendo in modo pacifico e la prosecuzione dello sciopero dipenderà dalla concretezza delle risposte che le istituzioni forniranno sulle richieste presentate.