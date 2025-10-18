Calci e pugni ad anziana, un arresto a nel crotonese

1 minuto per la lettura

Un uomo, a Isola Capo Rizzuto, in pieno giorno, ha tentato un furto in casa di una donna anziana, scaraventandola a terra e prendendola a calci e pugni. Arrestato dai carabinieri

In pieno giorno, alle 13 di giovedì 16 ottobre, è entrato nell’abitazione di una anziana, chiedendole dei soldi. Al rifiuto della donna, l’ha colpita con calci e pugni, facendola cadere a terra. Poi, non contento, ha preso dalla cucina del cibo e una bottiglia di vino che erano sul tavolo e prima di scappare ha detto che sarebbe ritornato in serata a riscuotere la somma che le aveva chiesto.

ANZIANA AGGREDITA IN CASA CON CALCI E PUGNI

La vittima subito soccorsa dai sanitari del 118 che le hanno riscontrato diversi traumi e ferite sul corpo. È successo a Isola di Capo Rizzuto (Crotone).

UOMO ARRESTATO DAI CARABINIERI

I carabinieri hanno rintracciato e arrestato l’uomo, grazie alla descrizione fornita anche da alcuni testimoni. Nella sua abitazione trovato quanto rubato all’anziana. L’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Crotone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con le accuse di rapina, tentata estorsione e lesioni personali.