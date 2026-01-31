Agriturismo sequestrato a Cirò

3 minuti per la lettura

Carabinieri chiudono agriturismo a Cirò per gravi violazioni igieniche: sequestrano 280 kg di alimenti senza etichetta, abbattono bestiame irregolare e sanzionano sala scommesse e bar tra Cirò e Strongoli

I Carabinieri del Comando provinciale di Crotone intensificano i controlli tra Cirò Marina e Strongoli per tutelare salute pubblica, sicurezza sul lavoro e legalità nei giochi. Le attività si svolgono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, diretta da Domenico Guarascio, e rientrano in una strategia di monitoraggio costante del territorio.

I militari delle Stazioni di Torre Melissa, Cirò Superiore e Cirò Marina agiscono in sinergia con i Carabinieri del NAS di Cosenza, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone e con il personale dell’Asp, dei servizi Veterinario e Sian. Nel corso delle verifiche, le pattuglie individuano gravi irregolarità in un agriturismo, in una sala scommesse e in un bar-pizzeria.

AGRITURISMO DEGLI ORRORI A CIRÒ. 280KG DI MERCE SEQUESTRATI

A Cirò, i Carabinieri controllano un agriturismo del territorio cirotano e scoprono pesanti carenze strutturali e igienico-sanitarie. Alla luce delle violazioni, l’autorità preposta dispone la sospensione definitiva dell’attività agrituristica.

Nel retrobottega, i militari sequestrano oltre 280 kg di alimenti e bevande, tra insaccati, formaggi e conserve, totalmente privi di tracciabilità ed etichettatura. L’ispezione nel comparto zootecnico porta inoltre alla scoperta di numerosi capi di bestiame non registrati, per i quali l’autorità sanitaria competente ordina l’abbattimento sanitario in assenza della documentazione obbligatoria.

L’azione dell’Arma si concentra anche sul contrasto al gioco d’azzardo patologico e sul rispetto delle norme a tutela dei lavoratori. A Cirò Marina, i Carabinieri ispezionano un Internet point con annessa sala scommesse e denunciano in stato di libertà l’amministratrice.

Le contestazioni riguardano la mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti e l’inosservanza delle prescrizioni impartite dagli ispettori. I militari elevano sanzioni amministrative per circa 4.000 euro, inserendo il controllo in un più ampio piano di prevenzione del gioco d’azzardo tra le fasce più vulnerabili.

BAR PIZZERIA A STRONGOLI, IRREGOLARITÀ SUL LAVORO E MULTE OLTRE MILLE EURO

A Strongoli, i Carabinieri della locale Stazione, insieme al Nil, eseguono un’ispezione in un bar-pizzeria. Nel corso del controllo, gli operanti accertano l’omessa denuncia dei lavoratori all’Inail e diverse violazioni degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per il titolare scattano sanzioni che superano i 1.000 euro, con l’invito ad adeguare immediatamente impianti e procedure alle normative vigenti. Gli accertamenti puntano a contrastare lo sfruttamento lavorativo e a ridurre i rischi di infortuni nei locali pubblici.

AGRITURISMO SEQUESTRATO E ALTRE ATTIVITÀ

Le attività di controllo e le indagini collegate restano coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata da Domenico Guarascio. I Carabinieri sottolineano l’importanza dei controlli periodici soprattutto nei confronti di attività sensibili, per garantire legalità e sicurezza alla comunità.

Gli indagati godono del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori ispezioni mirate nel Crotonese.