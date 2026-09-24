Cutro, terremoto in Comune: la Giunta ridisegna le macroaree

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Ridisegnata la geografia amministrativa del Comune di Cutro, la Giunta rivoluziona le macroaree scorporando i Tributi dalle Finanze



CUTRO — Una rivoluzione amministrativa calata dall’alto che ridisegna la mappa del Municipio e fa saltare gli equilibri interni. È quella che ha tenuto banco durante una riunione d’urgenza convocata dal sindaco Domenico Voce con tutti i dipendenti. Il terremoto è quello scatenato da una delibera di riorganizzazione delle macroaree, approvata dalla Giunta ma non ancora pubblicata all’albo pretorio, che ha monopolizzato l’incontro, ufficialmente svoltosi per rinsaldare i doveri d’ufficio ma segnato da un clima da caccia alle streghe dopo più che mai presunte “fughe di notizie” sui documenti dell’ente. Il vero banco di prova per l’esecutivo diventa ora la tenuta di una macchina comunale profondamente stravolta.

La rivoluzione delle macroaree e il depotenziamento dell’Area finanziaria



Il cuore del provvedimento sposta gli equilibri interni del Comune in modo netto. La delibera ridisegna la geografia degli uffici con modifiche che non sono ancora visibili all’albo pretorio ma i cui dettagli trapelano con forza perché la nuova organizzazione partirà dal 5 ottobre. La novità più dirompente è lo scorporo dell’Ufficio Tributi dall’Area finanziaria, un vero e proprio ossimoro gestionale che sfila la competenza economica alla dirigente Palmina Rizzo per dirottarlo nell’Area Affari generali, guidata da Pina Colacino, che esce così notevolmente rafforzata. Togliere i tributi dalle finanze è come levare i libri dalla cultura, ma così stanno le cose.

Agli Affari generali vengono traslati anche i Servizi demografici, precedentemente incardinati nell’Area Lavori pubblici retta dall’ingegnere Ferdinando Iacovino.

Sul fronte della Vigilanza, attualmente priva di una guida stabile dopo la scadenza del contratto dell’ex comandante Gaetano Papaleo, si attende l’imminente arrivo di un nuovo dirigente selezionato tramite mobilità (un profilo calabrese ma proveniente da un Comune lombardo).



Lo scontro sui rifiuti e le famiglie dei lavoratori in subbiglio

Fuori dal Palazzo comunale, la città è in ebollizione sul fronte dei rifiuti. Con l’appalto da 3+1 anni affidato alla ditta Marchese Giosè in scadenza il prossimo 22 dicembre, l’atto d’indirizzo votato dalla Giunta per tagliare i costi della Tari ha fatto scattare il subbuglio tra le famiglie dei lavoratori, terrorizzate da possibili tagli occupazionali. La doccia scozzese arrivata dall’Area tecnica di Iacovino gela le aspettative di riduzione delle tariffe che la Giunta aveva caldeggiato con l’atto di indirizzo. Carte alla mano, l’ingegnere ha smontato la narrazione dei tagli lineari, ricordando che senza compromettere il decoro urbano non si possono ridurre le frequenze di raccolta dei rifiuti, che i costi della manodopera e dei carburanti sono lievitati e che incombe la pesante ipoteca del gestore unico regionale Arrical. Tutto questo mentre l’evasione locale viaggia vicina al 50%.

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Assopec chiede il rispetto degli impegni e un confronto prima delle scelte



In questo clima si inserisce l’Assopec (Associazione degli operatori economici cutresi) che, in una nota protocollata in Comune a ridosso del braccio di ferro, batte cassa pretendendo il rispetto delle promesse elettorali. I commercianti, dopo aver ripercorso la battaglia intrapresa a suo tempo per la riduzione delle tariffe, riconoscono senza ipocrisie il lavoro dell’impresa. «Una città così pulita, decorosa e servita da un’organizzazione così efficiente non si era mai vista prima a Cutro». Ma inchiodano la politica alle sue responsabilità: se l’amministrazione tuonava in passato contro gli importi del contratto stipulato dalla Giunta Ceraso, oggi ha l’occasione di concretizzare gli sconti sbandierati in campagna elettorale. Da qui la richiesta al sindaco di apertura immediata di un tavolo tecnico-politico o di un consiglio comunale aperto prima di compiere scelte definitive.



Scoppia la grana della fascia tricolore

A completare un quadro già di per sé incandescente si aggiunge il fronte istituzionale e giudiziario legato ai simboli della Repubblica. I carabinieri hanno formalmente protocollato una richiesta di chiarimenti indirizzata al sindaco in merito all’episodio in cui l’assessore Antonio Menzà ha indossato la fascia tricolore durante una manifestazione pubblica. Richiamando l’articolo 50, comma 12, del Tuel, l’Arma chiede di verificare l’esistenza di regolamenti o delibere di delega formale che autorizzassero un assessore a indossare il distintivo esclusivo del primo cittadino. In mancanza di pezze d’appoggio solide, gli atti verranno trasmessi direttamente alla Prefettura di Crotone. Si aggiunge un ulteriore carico di tensione a un autunno amministrativo che si preannuncia rovente.