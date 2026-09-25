Scontro sulla Tari a Cutro, proposte di “Costruiamo”: tutela del lavoro e lotta all’evasione

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Il dibattito sulla Tari a Cutro, le proposte dei consiglieri del gruppo di minoranza “Costruiamo il futuro” alla luce della relazione tecnica

CUTRO – Mentre il palazzo comunale fa i conti con il terremoto della riorganizzazione delle macroaree e le tensioni sugli uffici, si accende lo scontro sul fronte dei rifiuti e della Tari. A rompere gli indugi è il gruppo consiliare di minoranza “Costruiamo il Futuro” — composto da Rino Lerose (capogruppo), Francesca Paccagnella e Valentina Scarpino — che, dopo aver effettuato un accesso agli atti per acquisire la relazione tecnico-finanziaria del dirigente Ferdinando Iacovino, interviene con una nota netta e dettagliata.

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Tutela del lavoro

I consiglieri smontano la logica dei tagli generalizzati, evidenziando come i documenti offrano «un quadro che impone una riflessione più ampia», chiarito che «dall’analisi non emergono, infatti, margini tali da consentire un consistente abbattimento dei costi attraverso una semplice riduzione generalizzata delle prestazioni». Per la minoranza occorre guardare avanti con una strategia complessiva, mettendo al primo posto la salvaguardia occupazionale. «Un tema centrale è quello del personale. Qualunque riorganizzazione del servizio deve necessariamente considerare il futuro dei lavoratori oggi impiegati, le esigenze occupazionali e le prospettive legate alla possibile evoluzione del sistema regionale di gestione dei rifiuti».

Lotta all’evasione

Nel merito della tassa sui rifiuti, il gruppo indica la via maestra per garantire equità senza penalizzare i cittadini virtuosi. «La priorità deve essere allargare la platea di chi contribuisce. È indispensabile intensificare la lotta all’evasione, individuare le utenze non censite, rafforzare i controlli e migliorare la riscossione significa garantire maggiore equità. Più riscossione significa meno evasione e maggiore equità».

Royalty e potenziamento della differenziata



Tra le proposte avanzate per alleggerire il peso della Tari da parte dei consiglieri di “Costruiamo il futuro”, l’impiego di risorse di bilancio per attività esterne al perimetro del tributo, valutando anche l’utilizzo di una quota di royalties; un ulteriore salto di qualità nella raccolta differenziata (che nel 2024 ha toccato il 67,43%) per abbattere i costi di smaltimento, e l’introduzione del baratto amministrativo. Una ricetta articolata che ribadisce come la questione rifiuti non possa essere liquidata con interventi spot. Il dibattito, innescato da un atto d’indirizzo che chiedeva al dirigente di trovare soluzioni per ridurre le tariffe, sembra destinato a fare discutere ancora.