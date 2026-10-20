Cutro, in Consiglio il sindaco agita lo spettro del commissariamento

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Durante il consiglio comunale il sindaco Voce evoca lo spettro del commissariamento: «Unico modo per farci cadere, vi consiglio di non farlo»

CUTRO – «La maggioranza è solida. C’è solo un modo per far cadere l’amministrazione: il commissariamento, ma sarebbe un danno per Cutro. Vi consiglio di non farlo». È lo spettro evocato dal sindaco Domenico Voce in un consiglio comunale infuocato. Un avvertimento lanciato dai banchi della Giunta per blindare l’esecutivo proprio mentre il consigliere di opposizione Rino Lerose incalzava la maggioranza sul delicato caso della riorganizzazione della macrostruttura e la questione del trasferimento dell’ufficio Tributi dall’Area finanziaria alla Vigilanza. La seduta si è chiusa con l’approvazione a maggioranza delle linee programmatiche di mandato 2026-2031 e del Piano triennale delle opere pubbliche (con l’astensione della minoranza). Ma il dibattito si è trasformato in un muro contro muro che ha valicato le questioni di merito programmatico per toccare la tenuta istituzionale dell’ente.

Le linee di mandato e il programma delle opere pubbliche

In apertura dei lavori, il sindaco Voce ha illustrato le linee di mandato per il quinquennio 2026-2031, tracciando le priorità dell’amministrazione. Tra gli interventi elencati, un piano per il riabitare e il recupero delle case, riasfaltature varie, attenzione a giovani ed anziani, eventi culturali legati al Premio Puttino e il collegamento tra le frazioni costiere da Steccato a Torrazzo. Il tutto all’interno di un «modello di governance aperto e fondato sul dialogo». Un quadro completato dall’illustrazione del Piano triennale delle opere pubbliche. Opere finanziate per oltre 9 milioni, la più consistente (2,3 mln) delle quali è la mitigazione del rischio frane. Il sindaco ha annunciato anche che sono arrivati un milione di euro dai fondi royalty per la costa.

Le critiche dell’opposizione su Tari, frazioni e assenza di visione

L’illustrazione delle linee di mandato ha sollevato la reazione delle minoranze. Il capogruppo di “Costruiamo il futuro”, Rino Lerose, ha aperto il dibattito con una stilettata ironica. «Cutro diventerà la città più bella della Calabria». Lerose ha denunciato la «mancanza di visione strategica» dell’esecutivo, evidenziando il peso della Tari sui cittadini che «stanno ricevendo bollette a costo elevato. La lotta all’evasione è fondamentale per ridurre la Tari – ha aggiunto – ma nelle linee programmatiche non se ne parla».

Il capogruppo di minoranza ha inoltre eccepito l’assenza di indicazioni chiare sul recupero dell’incompiuta caserma militare e ha osservato che fin qui la Giunta ha realizzato soltanto l’accensione di un faro al bivio di San Leonardo. A seguire, il consigliere Salvatore Frontera (Pd) ha richiamato l’attenzione sulle emergenze idrogeologiche e produttive del territorio. «Il Tacina alle prime piogge esonda e molti cittadini si trasferiscono a Botricello», ha detto. Frontera si è poi soffermato sulle difficoltà delle «822 aziende agricole di Cutro che chiedono aiuto».

Il sindaco difende l’operato della Giunta

La consigliera Francesca Paccagnella ha invece contestato il mancato recepimento delle proposte formulate dall’opposizione (come il progetto “nonno vigile” o i correttivi sull’Irpef) e lo scarso attivismo dell’ufficiale di governo di San Leonardo. Difendendo gli interventi realizzati nei primi mesi di insediamento, Voce ha citato l’installazione del faro al bivio di San Leonardo («una goccia in un mare, ma ha evitato incidentalità»), ma anche il recupero di economie sulla scuola “Diego Tajani” («evitata la demolizione di parte della struttura») e i tavoli tecnici su caserma e Tacina.

Lo scontro sulla macrostruttura

I toni sono saliti ai livelli di guardia sulla mozione presentata da Lerose per contestare la scelta della Giunta di scorporare i Tributi dall’Area finanziaria e aggregarli alla Vigilanza. Lerose ha chiesto di conoscere le reali motivazioni organizzative di un assetto che concentra ruoli di controllo e accertamento in capo a una sola figura denunciando che potrebbe essere «dettata da circostanze esterne».

«Condividiamo di spostare i servizi demografici agli Affari generali, ma non che i Tributi passino dall’Area finanziaria alla Vigilanza. Non c’è una logica omogenea. Ogni settore deve avere la propria identità. Quali erano fino a ieri le inefficienze? Senza una figura apicale dedicata, il settore produrrà inefficienza. Si mette controllo e controllato in capo a un dirigente che non conosce il territorio».

Nella sua replica, il sindaco Voce ha rivendicato l’autonomia e la discrezionalità dell’indirizzo politico. «Spostiamo i servizi, non le aree. Il servizio Tributi e l’Avvocatura non sono stati sempre con l’Area finanziaria, non vedo tutto questo scalpore».

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La querelle sui documenti

Il primo cittadino si è poi scagliato nuovamente contro un articolo del Quotidiano (non citato) che riportava alcuni elementi della relazione tecnica stilata dal dirigente Ferdinando Iacovino in risposta a un formale atto d’indirizzo della Giunta sul bando Tari. Un documento nel quale il tecnico evidenziava la possibilità di scomputare circa 328mila euro di servizi accessori dell’appalto dei rifiuti trasferendoli sulla fiscalità generale per abbattere i costi a carico delle famiglie. Voce ha detto che per fare «pressione sull’amministrazione si pubblicano atti prima che li legga la Giunta», definendo tutto ciò «grave», al punto da aver chiesto accertamenti ai carabinieri. Una denuncia paradossale, giacché si tratta di atti amministrativi ed endoprocedimentali privi di qualsiasi vincolo di segretezza, ampiamente ostensibili e già oggetto di regolare accesso agli atti e di commento pubblico su stampa e social.

Pareri Anac e visti negativi? «Non smontano nulla»

Per giustificare le scelte contenute nella delibera approvata nonostante il parere tecnico e contabile negativo della dirigente dell’Area finanziaria, Palmina Rizzo, Voce si è addentrato nella lettura in aula della relazione da lui firmata, nonostante fosse già stata pubblicata all’albo pretorio (e riportata anch’essa dal Quotidiano nei tratti salienti). Una dizione faticosa, scandita dal sistematico mancato rispetto della punteggiatura e infarcita di citazioni di norme, commi e regolamenti che ha finito per appesantire ulteriormente il dibattito.

A sostegno delle scelte dell’esecutivo è intervenuto anche l’assessore Maurizio Muto, spiegando che la riorganizzazione «non è una scelta nata dall’oggi al domani, ma dal tentativo, dopo vari incontri con uffici oberati, di rendere la macchina amministrativa efficiente». Muto ha liquidato i rilievi critici sostenendo che il parere (negativo) espresso dalla tecnostruttura «non smonta» la legittimità della scelta amministrativa anche perché il parere Anac citato si riferirebbe a casi diversi. Replicando all’accusa di carenza motivazionale, Muto ha passato in rassegna delibere adottate in precedenti consiliature con cui analoghi accorpamenti sono stati giustificati con «motivazioni molto scarne».

Il finale: il guanto di sfida e l’accusa di svicolare

Nelle battute finali, Voce ha rivendicato la forza della propria compagine governativa contro le ingerenze tecniche. «Non vogliamo ingerenza gestionale, ma neanche subire ingerenza dai tecnici. I cambiamenti fanno paura, la gente non è abituata». Il sindaco ha difeso la scelta spiegando anche che tra gli obiettivi (anche se non se ne parla nelle linee di mandato, come denunciato da Le Rose, ndr) della Giunta vi sarebbe quello di dare filo da torcere agli evasori fiscali attraverso una task force che vedrà vigilanza e tributi impegnati in azioni congiunte. A stretto giro la replica di Lerose, che ha rinfacciato al sindaco di aver evitato il nodo dei pareri e delle regole di legittimità amministrativa. «Avevamo letto tutto, ma da democristiano il sindaco sposta il problema: legge ma non risponde».