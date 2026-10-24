Cutro, resa dei conti tra la Giunta e la tecnostruttura all’assemblea dei “100 giorni”

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Nonostante gli appelli alla pacificazione, all’assemblea dei “100” giorni si acuisce lo scontro tra Giunta di Cutro e dirigenti comunali

CUTRO – La convocazione parlava dei «primi 100 giorni», anche se dalle urne di fine maggio sono trascorse in realtà quasi 150 giornate. Ma la prima assemblea pubblica organizzata dall’amministrazione comunale, in una gremita sala Falcone e Borsellino, per illustrare il proprio operato, si è trasformata soprattutto nella cassa di risonanza dello scontro aperto tra la Giunta guidata dal sindaco Domenico Voce, espressione della lista civica “Solo insieme si può”, e la tecnostruttura dell’ente, in particolare con i vertici delle Aree finanziaria e tecnica.

Un clima di forte tensione con la burocrazia interna che stride con gli appelli alla «pacificazione» declamati dalla maggioranza, come emerge dagli interventi del primo cittadino e soprattutto del consigliere delegato ai Lavori pubblici, Giuseppe Oliverio.

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Il ragionamento di Voce: «Non vogliamo compiere ingerenze, ma neanche subirne»

Il sindaco Voce si è addentrato in un lungo ragionamento sulla riorganizzazione della macrostruttura e sui rapporti con la burocrazia, paragonandosi a un allenatore. «Cerco di mettere in campo la squadra migliore, ma le scelte non sono assolutistiche. Non abbiamo spostato aree ma servizi». E sul confine tra politica e gestione ha marcato il territorio: «Non vogliamo compiere ingerenze nella parte gestionale. Ma indirizzo e controllo sono in capo alla politica e non accettiamo che i dirigenti compiano ingerenze nella parte amministrativa».

Il nodo esplode sulla spazzatura e sul bilancio. Voce ha rimarcato la frustrazione dell’esecutivo di fronte ai paletti tecnici. «Tornata la politica con la P maiuscola, ci si dice che il bilancio preventivo è già stato fatto e allora noi che dobbiamo fare? Ce ne andiamo a casa? Stiamo discutendo della gara della spazzatura, abbiamo dato indirizzo al dirigente dell’area tecnica, Ferdinando Iacovino, per bandire una nuova gara perché non possiamo permetterci un appalto da 2 milioni all’anno con la Tari così alta. Possiamo incidere solo con un appalto di importo più basso. Ci dicono: “questo non si può toccare”. E noi che facciamo? È un problema strutturale perché sono stati abituati così e dobbiamo capire come lavorare insieme».

Sullo spostamento dei Tributi alla Vigilanza, Voce ha giustificato la scelta con la necessità di alzare la riscossione della Tari (ferma al 58%). «Con il comandante dei vigili stiamo cercando di ottimizzare il regolamento dei tributi in linea con quanto disposto dall’allora commissario Zaccaria Sica. Ma se lo fa la Giunta Voce inizia il putiferio».

Le accuse di Oliverio sulla “fuga di notizie”

A rincarare la dose è stato il consigliere Giuseppe Oliverio, che difendendo la scelta sulla macrostruttura ha tirato in ballo un atto d’indirizzo, mai suffragato da delibera, del commissario Sica del 16 maggio scorso. Una nota (quella sì) interna, il cui contenuto è stato diffuso dalla Giunta attuale nonostante il timbro “riservato” registrato al protocollo, con cui si riteneva che maggiore efficienza e razionalizzazione potessero conseguire da una riorganizzazione consistente appunto nel trasferire il servizio Tributi dall’Area finanziaria all’Area vigilanza. Nello stesso atto, Sica suggeriva di trasferire il Servizio legale dall’Area di vigilanza all’Area finanziaria. «Il parere del dirigente non è il testo unico sulla legalità», ha tuonato Oliverio contestando i pareri negativi (tecnico e contabile) della dirigente Palmina Rizzo con tanto di richiami a diktat dell’Anac.

Oliverio ha poi attaccato la presunta “fuga di notizie” su una nota del dirigente Iacovino alla Giunta, rievocando la denuncia dell’esecutivo per “rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio” presso la caserma dei carabinieri. La configurabilità del reato appare piuttosto fragile, in realtà. Un riscontro tecnico-finanziario (ostensibile, oggetto di accesso agli atti e di commento su stampa e social) su un appalto pubblico (quello di maggior rilievo economico del Comune) rientra nell’attività istruttoria ordinaria dell’ente e, per giunta, era stato richiesto, come si ricava dall’albo pretorio, proprio per orientare una scelta amministrativa di imminente pubblicità (la decisione sulla gara o sulla proroga). «Il sindaco ha convocato i dirigenti per invitarli a evitare fughe di notizie che non fanno bene ai cittadini».

L’accusa di “omertà”

Oliverio si è spinto fino a definire «omertoso» l’atteggiamento di un funzionario comunale per non aver ammesso l’«errore» che consisterebbe appunto nel facilitare la presunta “fuga di notizie”. Forse, è stato uno scivolone, quello di Oliverio, soprattutto per il paragone improprio col lessico di mafia, ma il consigliere dice di averlo cercato «volutamente». Resta la paradossalità di fondo nell’evocare “fughe di notizie” o esposti ai carabinieri a fronte della pubblicazione sulla stampa (sul Quotidiano, pur non citato) di elementi di una relazione con cui un dirigente risponde a un formale atto d’indirizzo politico: documenti amministrativi ed endoprocedimentali privi di segreto e ampiamente ostensibili.

Lo scontro si acuisce nonostante l’invito a «distendere i toni», rivolto alla minoranza, che Oliverio dice di apprezzare per gli stimoli a fare di più sul versante delle persone fragili e meno quando «per un’ora e mezza si parla in consiglio comunale di macrostruttura». Il riferimento è alla mozione del consigliere di opposizione Rino Lerose. «Ai cittadini non interessa chi gestisce questa o quell’area amministrativa ma che vengano tutelati i propri diritti», dice sempre Oliverio per il quale la città ha bisogno di «pace sociale e non di destabilizzazione».

Sul fronte delle opere pubbliche, il consigliere delegato ha tracciato un bilancio degli interventi avviati e programmati. Dalla pulizia preventiva di fossi e canali di scolo per scongiurare alluvioni al salvataggio di una porzione della scuola “Diego Tajani” già destinata alla demolizione. Oliverio ha poi ricordato la partecipazione ai bandi per il miglioramento sismico degli edifici scolastici e le risorse in campo: 1,3 milioni per le strade, 1,3 milioni per le scuole e 4,7 milioni per la difesa del suolo. E ha annunciato da qui a fine anno interventi in materia di sicurezza stradale.

I canali social elettorali e le opere ereditate

Ad aprire l’incontro era stato il presidente del consiglio comunale, Rosario Liperoti, che rivendicando le cinque sedute consiliari svolte ha riconosciuto la paternità di diverse opere. «Un’amministrazione che si insedia non parte mai da zero, ma a volte eredita situazioni da sbloccare e debiti». Liperoti ha confermato che le dirette streaming comunali avvengono tuttora su una pagina social privata nata per la campagna elettorale ma annuncia un regolamento che gestirà i canali «in passato usati in maniera impropria» col logo dell’ente e un nuovo statuto. Sul punto è intervenuta anche la vicesindaca Rosanna Nardo: «Non abbiamo ancora la pagina social ufficiale, ma non vedo tutta questa irregolarità nell’usare la pagina politica».

Sul fronte delle opere e dei servizi, Voce ha elencato le attività estive, i lavori di bitumazione, gli interventi di consolidamento a Canalicchio, Casale e San Giuliano e per il depuratore che per la prima volta raccoglierà i reflui oggi scaricati a cielo aperto. Ma anche l’interlocuzione con la Regione per la messa in sicurezza del fiume Tacina e l’impegno per la rimozione dei vincoli costieri a Steccato e San Leonardo, dove «si possono mettere solo ombrelloni e sdraio e non si può aprire neanche un chiosco».

Il bilancio degli assessori

Negli altri interventi, l’assessora al Turismo, Maria Teresa Stirparo, ha evidenziato i 14mila euro incassati dall’ente con la tassa di soggiorno e l’impegno per la viabilità rurale. L’assessore allo Spettacolo e Servizi sociali, Antonio Menzà, ha citato il successo della festa di San Rocco e della sagra del pane e ha annunciato i bus navetta per i cimiteri nei giorni a cavallo della ricorrenza dei defunti.

Maurizio Muto, assessore al Bilancio, ha rivendicato la compattezza della compagine di governo. «Tutti dicevano che avremmo avuto difficoltà per i differenti colori politici, invece prevale il gruppo». Muto ha accennato a un progetto per potenziare la videosorveglianza in tutto il territorio comunale e contrastare l’abbandono di rifiuti e il fenomeno degli incendi estivi, ma anche alla revisione del regolamento Tari per consentire rateizzazioni senza penali.

L’ufficiale della frazione San Leonardo, Giusy Talarico, ha annunciato interventi per 150mila euro presso l’edificio scolastico del borgo. Particolare attenzione al sociale nell’intervento della vicesindaca Nardo: «Stiamo interloquendo con l’Asp per avere un medico di base in più. Molti non sanno che abbiamo aiutato due persone fragili a Steccato che avevano difficoltà perfino ad uscire da casa. E stiamo valutando le candidature giunte per istituire la figura del garante dei disabili».

Al termine dell’intervento del sindaco si è verificato un acceso battibecco con l’ex primo cittadino Antonio Ceraso, che voleva prendere la parola per chiedere un chiarimento. Invitato a farlo al termine degli altri interventi, Ceraso ha abbandonato la sala.