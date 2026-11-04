Cutro, boccata d’ossigeno per le casse del Comune ma sul bilancio si registrano frizioni in Consiglio

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Il Comune di Cutro vince un contenzioso milionario, l’annuncio della maggioranza durante il Consiglio sul bilancio consolidato

CUTRO – Una boccata d’ossigeno per le casse comunali che vale oltre un milione di euro, ma contestualmente si registrano le consuete tensioni e frizioni politiche sulla gestione finanziaria e sul controllo delle partecipate. È questo il quadro di sintesi dell’ultimo consiglio comunale di Cutro, dominato dall’approvazione del bilancio consolidato 2026 (passato con l’astensione della minoranza) e dalla notizia, sbandierata dall’esecutivo, della vittoria in un contenzioso milionario.

Il contenzioso vinto: risparmiati 1,3 milioni

La nota positiva della seduta è arrivata dall’assessore al Bilancio, Maurizio Muto, il quale ha annunciato che il Comune ha vinto l’opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da Banca Farmafactoring, cessionaria di crediti, che pretendeva dall’ente 1,3 milioni di euro. La decisione è del Tribunale di Crotone. L’amministrazione, che ha aumentato il fondo di accantonamento, è riuscita a bloccare anche un atto di precetto da 600mila euro. Una vittoria legale che, come ha sottolineato la maggioranza, consente di operare con maggiore tranquillità.

A chiedere chiarimenti sulla scadenza e sulla natura dei crediti è stato il capogruppo di “Ricostruiamo il futuro”, Rino Lerose. Mentre il sindaco Domenico Voce ha rivendicato il lavoro sui debiti pregressi, ricordando che il Comune ha aderito a Congesi «tra gli ultimi anni limitando i danni», avendo già pagato un milione e programmando un ulteriore pagamento a breve in vista del bilancio 2027, definito come «il primo vero bilancio dell’amministrazione Voce».

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Il caso Congesi e lo scontro sul bilancio consolidato

Il dibattito si è fatto più aspro sul consolidato. La consigliera Valentina Scarpino ha incalzato l’esecutivo sul mancato riscontro da parte di Congesi nel fornire i dati richiesti dall’Area finanziaria, domandando dove si collochi l’azione politica dell’amministrazione di fronte a questo vuoto documentale.

A replicare è stato l’assessore Muto, scaricando la responsabilità sulla società. «La nostra area finanziaria chiede il bilancio ma Congesi non lo dà». Sulla stessa linea il consigliere delegato ai Lavori pubblici, Giuseppe Oliverio, che ha definito «anomala» l’interlocuzione con il consorzio. «Non ci confrontiamo con una struttura come quelle che normalmente vediamo nella pubblica amministrazione».

Dal canto suo, il capogruppo del Pd Salvatore Frontera ha ricordato che si tratta di gestioni ereditate dal passato (amministrazione Ceraso e commissariamento Sica). Frontera ha evidenziato che il bilancio si chiude con un passivo di 370mila euro (non imputabili direttamente al Comune) e ha posto l’accento su 1,6 milioni incassati in meno, chiedendo maggiore autorevolezza e un bilancio più veritiero nel 2027 nei rapporti con Congesi e con la fondazione Pinta, anch’esse responsabili del passivo. Il sindaco Voce ha ribadito la separazione dei ruoli con la tecnostruttura («il dirigente deve fare il suo»), prima dell’approvazione del documento contabile con l’astensione della minoranza.

Arriva la social media policy: stop all’uso della pagina politica

Il Consiglio ha poi approvato la convenzione con il Comune di Carfizzi per la condivisione della figura della segretaria comunale e, soprattutto, la nuova social media policy, ossia il regolamento per l’utilizzo dei canali social dell’ente.

Un passaggio politico rilevante, introdotto dal presidente del consiglio comunale, Rosario Liperoti, che ha richiamato le normative di riferimento (la legge 150/2000, il Codice dell’amministrazione digitale e il d.lgs. 157/2000) per colmare un vuoto storico. A Cutro non è mai stata creata prima d’ora una pagina istituzionale ufficiale.

La vicesindaca Rosanna Nardo ha ammesso le critiche ricevute in questi mesi per aver utilizzato la pagina politica e di campagna elettorale (“Solo insieme si può”) per comunicare le attività istituzionali e diffondere le dirette streaming consiliari, rivendicando tuttavia le scelte fatte. «Ci siamo presi la responsabilità, ma da ora in poi avremo un riferimento certo e un utilizzo imparziale».

In chiusura di seduta, la consigliera Francesca Paccagnella ha avanzato la proposta di istituire il consiglio comunale dei bambini e la figura del baby sindaco per avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni.