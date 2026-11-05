Cutro, l’ex sindaco Ceraso rivendica la paternità della vittoria del contenzioso milionario

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L’ex sindaco di Cutro Ceraso smentisce la maggioranza sul ricorso per il contenzioso Farmafactoring e il caso Congesi

CUTRO – Non si è spenta le eco dell’ultimo consiglio comunale, dominato dall’annuncio della vittoria in appello sul contenzioso da 1,3 milioni di euro contro Banca Farmafactoring e dall’approvazione del bilancio consolidato. A riaprire il dibattito è l’ex primo cittadino Antonio Ceraso, che interviene con una piccata contro-replica per ridimensionare i trionfalismi della Giunta guidata da Domenico Voce e rimettere in discussione le ricostruzioni emerse in aula da parte dell’opposizione di centrosinistra.

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Farmafactoring: «La vittoria è frutto del lavoro della mia amministrazione»

Al centro della replica di Ceraso c’è proprio il decreto ingiuntivo promosso dalla società di cessione dei crediti, che aveva visto il Comune soccombente in prima battuta prima di ottenere la sospensiva e la vittoria nel ricorso. L’ex sindaco rivendica con forza l’origine della strategia legale e amministrativa che ha portato all’azzeramento del debito preteso e allo sblocco del precetto da 600mila euro.

«Sono felice che il Comune non debba pagare 1,3 milioni di euro – evidenzia Ceraso –, ma questo risultato è il frutto della professionalità dimostrata e di decisioni assunte in passato». L’ex primo cittadino ricorda infatti che fu la sua amministrazione a volere una rigorosa ricognizione sui debiti pregressi.

L’operazione di pulizia contabile

Carte alla mano, già con la nota del 5 settembre 2023 firmata dal dirigente Ferdinando Iacovino, l’Ufficio tecnico chiese e ottenne il distacco della dirigente Ramona Pignata proprio per far fronte urgentemente alle criticità e alla massa debitoria accumulata per le forniture di energia elettrica e carburanti. Un’operazione di pulizia contabile e di riordino delle bollette da cui scaturì successivamente l’incarico legale per l’opposizione al decreto ingiuntivo. «La dirigente mise ordine nelle bollette e oggi i risultati si vedono: non solo il Comune non deve versare quella cifra, ma è nella posizione di dover recuperare somme», rivendica Ceraso, rispedendo al mittente i tentativi della maggioranza Voce di intestarsi il merito solitario dell’operazione.

Il capitolo Congesi e lo scontro sulle partecipate

L’ex sindaco non risparmia critiche nemmeno al capogruppo del Pd, Salvatore Frontera, che durante il dibattito in aula sul consolidato aveva attribuito le criticità e il passivo legati al consorzio idrico Congesi alle gestioni precedenti, citando esplicitamente la giunta Ceraso e la successiva fase commissariale.

Ceraso risponde punto su punto carte alla mano, richiamando le note formali prodotte durante il suo mandato e i successivi atti firmati insieme al dirigente Iacovino. «Il contenzioso con Congesi era già avviato durante la mia gestione. Fummo io e la mia amministrazione a contestare le somme non dovute e a chiedere formalmente la restituzione di importi consistenti, tra cui i circa 900mila euro di consumi elettrici dei Pod non volturati». Una precisazione con cui Ceraso intende dimostrare come l’azione di tutela delle casse comunali contro i disservizi e le pretese del gestore fosse incardinata con determinazione ben prima dell’insediamento della nuova compagine di governo.