Cutro, il sindaco scrive alla Difesa: «Trasformare la caserma in un Centro di addestramento»

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Il sindaco di Cutro propone di trasformare la caserma incompiuta in un Centro di addestramento dell’esercito per i reparti del Centro-Sud

CUTRO – Da monumento allo spreco e simbolo delle grandi incompiute calabresi a fulcro addestrativo e strategico dell’Esercito italiano nel Centro-Sud. È il tentativo dell’Amministrazione comunale di Cutro di imprimere una svolta dopo 26 anni. Il sindaco, Domenico Voce, ha inviato una proposta formale ai vertici dello Stato Maggiore dell’Esercito e della Difesa per rilanciare e valorizzare il megacomprensorio militare di località Mascino.

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UN COLOSSO DA 20 MILIONI RIMASTO A METÀ

La vicenda parte da lontano. Il protocollo d’intesa originario fu sottoscritto nel 1998 e confermato dall’Accordo di Programma del giugno 2000 per realizzare una cittadella militare che avrebbe dovuto ospitare un intero reggimento. L’opera, su cui il Comune ha investito circa 5 milioni di euro per infrastrutture ed espropri, è rimasta bloccata a causa del superamento del servizio di leva obbligatoria. Con 20 milioni di euro spesi, 96 alloggi abbandonati e soluzioni tampone prive di visione strutturale, come aule scolastiche temporanee e alloggio di contingenti d’emergenza, la struttura rischia di rimanere un’eterna cattedrale nel deserto. Un’inerzia a cui la comunità si è sempre opposta, rifiutando ridimensionamenti a solo vantaggio dei risparmi ministeriali.

IL PROGETTO: UN HUB STRATEGICO PER IL CENTRO-SUD

Nella lettera inviata ai vertici della Difesa, la proposta di Voce punta a «una nuova prospettiva di particolare rilievo strategico e istituzionale», per trasformare le aree della località Mascino nel “Centro di Addestramento dell’Esercito italiano“. L’obiettivo è superare «l’attuale assetto progettuale» per rispondere alle esigenze delle Forze armate, permettendo ai reparti del Centro-Sud di evitare i continui spostamenti verso la Sardegna, con «una sensibile riduzione dei tempi e dei costi connessi ai trasferimenti e una maggiore continuità nella preparazione».

A rafforzare la scelta concorre la posizione di Cutro «nel settore centro-orientale della Calabria» e la vicinanza a nodi chiave come il porto di Crotone e la 132ª Squadriglia Radar Remota dell’Aeronautica a Isola Capo Rizzuto. Inoltre, una presenza militare stabile consentirebbe di «rafforzare il radicamento dello Stato» in un’area di flussi migratori e garantirebbe un «supporto logistico e operativo in occasione di calamità naturali o emergenziali».

La richiesta punta così a far sì che gli impegni originari trovino «una significativa e più compiuta espressione», per trasformare un’incompiuta in una concreta opportunità di sviluppo.