Cirò Marina, prestiti agli scommettitori, denunciato titolare centro scommesse

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Scoperti prestiti non autorizzati in un centro scommesse a Cirò Marina. Titolare denunciato, documenti sequestrati e attività sospesa per 10 giorni

CIRÒ MARINA – Avrebbe anticipato denaro ai clienti abituali per consentire loro di continuare a scommettere. La Polizia di Stato ha scoperto un presunto sistema di prestiti non autorizzati all’interno di un centro scommesse a Cirò Marina, in provincia di Crotone. Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria, mentre il questore Renato Panvino ha disposto la sospensione dell’attività per 10 giorni.

PRESTITI PER SCOMETTERE, DENUNCIATO TITOLARE CENTRO SCOMMESSE

Gli accertamenti sono stati condotti dal personale della Polizia amministrativa, con il supporto della Digos, nell’ambito dei controlli sul territorio dedicati anche al contrasto del gioco e delle scommesse illegali.

Cirò Marina, gli accertamenti sui prestiti nel centro scommesse

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il titolare avrebbe concesso denaro a una cerchia di clienti abituali, anticipando le somme necessarie per effettuare ulteriori giocate. Un meccanismo che la Polizia descrive come un sistema consolidato di credito parallelo, attraverso il quale gli scommettitori avrebbero ottenuto liquidità da destinare nuovamente alle scommesse.

L’attività, secondo gli accertamenti, si sarebbe svolta senza le necessarie autorizzazioni e in violazione delle prescrizioni impartite dall’autorità di pubblica sicurezza al rilascio della licenza. Prescrizioni che vietano espressamente la concessione di prestiti agli scommettitori.

Sequestrata la documentazione contabile

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto documentazione contabile ritenuta riconducibile a una sistematica erogazione di denaro ai clienti. Gli operatori hanno inoltre raccolto testimonianze e riscontri documentali utili a ricostruire il funzionamento dei presunti prestiti non autorizzati.

La Polizia ha sequestrato la documentazione per i successivi approfondimenti investigativi e denunciato il titolare per la presunta violazione delle prescrizioni impartite dall’autorità di pubblica sicurezza nell’interesse pubblico.

Alla denuncia si è aggiunto il provvedimento del questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, che ha disposto la sospensione temporanea dell’esercizio per dieci giorni.

Gioco d’azzardo e indebitamento, proseguono i controlli

L’intervento rientra nelle attività della Questura di Crotone per prevenire e contrastare le irregolarità nel settore delle scommesse, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità legate alla dipendenza dal gioco.

La Questura richiama i rischi connessi alla concessione di denaro a chi manifesta una dipendenza: la possibilità di continuare a giocare attraverso nuovi prestiti può aggravare le difficoltà economiche e personali, aumentando l’esposizione all’indebitamento e a possibili forme di sfruttamento.