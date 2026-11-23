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Macabro rinvenimento al cimitero di Cutro, rinvenuta casualmente in un sacco una salma: forse i resti di un’anziana morta 40 anni fa

CUTRO – Un sacco contenente resti umani è stato rinvenuto durante le operazioni di sepoltura nel cimitero comunale di Cutro. La scoperta, avvenuta nel corso dei lavori di preparazione di un loculo per una nuova tumulazione, ha immediatamente interrotto le attività cimiteriali, portando alla luce una vicenda tanto macabra quanto paradossale: una salma letteralmente dimenticata da decenni.

Le spoglie di una donna

Secondo i primi riscontri sul posto, le spoglie apparterrebbero a una donna, presumibilmente ultraottantenne, il cui decesso risalirebbe a circa quarant’anni fa. L’ipotesi investigativa più accreditata, al momento, punta verso una clamorosa dimenticanza gestionale risalente a passate estumulazioni o traslazioni mai completate, che avrebbe lasciato i resti accantonati all’interno dell’involucro fino al casuale ritrovamento.

L’ispezione del medico legale

Sul luogo della scoperta sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, affiancati dai tecnici comunali per le verifiche sui registri cimiteriali e la mappatura dell’area. Per gli accertamenti tecnico-scientifici è stato chiamato il medico legale Massimiliano Cardamone, che ha condotto un primo esame esterno sulle ossa e relazionerà formalmente alla Procura di Crotone.

Escluso retroscena criminoso

Nonostante l’inquietudine suscitata dall’episodio, gli inquirenti tendono a escludere qualsiasi retroscena criminoso. Gli elementi raccolti convergono verso un’anomalia burocratica del passato, senza alcun collegamento con fatti di sangue o occultamenti dolosi. Restano ora da completare gli accertamenti per risalire con certezza all’identità della donna e ricostruire i passaggi che hanno portato all’abbandono del sacco nel camposanto.