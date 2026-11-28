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Cirò Marina, per il “caso mensa”, arrivati gli ispettori. Con la stessa ditta nessuna segnalazione a Melissa e a Cirò. Presto il Sian dell’Asp renderà noti i risultati dei controlli nel punto cottura.

CIRÒ MARINA – A breve sarà comunicato l’esito dell’ispezione igienico-sanitaria effettuata (giovedì 26) presso i locali in cui la ditta appaltatrice prepara i pasti della mensa scolastica e presso le scuole a tempo prolungato. Vi ha proceduto il personale del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) dell’Asp di Crotone. Nelle more, tantissimi alunni non mangiano alla mensa per una decisione dei loro genitori e per i timori che gli sono stati trasmessi dagli adulti. Ripiegano sui panini portati da casa. Com’è risaputo, nel pomeriggio di martedì 24 novembre, è scattato l’allarme, lanciato dalla presidente del consiglio d’Istituto e da un gruppo di mamme, per i disturbi gastrointestinali accusati da alcuni alunni.

A seguito delle segnalazioni ricevute, l’indomani la sindaca Mariagrazia Panebianco ha convocato la ditta appaltatrice della refezione scolastica per avere delucidazioni in merito e chiesto formalmente l’ispezione del Sian e l’analisi del pasto campione, che la stessa ditta ha l’obbligo di conservare per 72 ore. C’è, comunque, un passaggio importante. Proprio martedì 24 novembre, il nutrizionista Achille Mosello, nella sua qualità di direttore dell’esecuzione del contratto per il Comune di Melissa, si è recato presso il punto cottura, che si trova a Cirò Marina, per controllare il pasto cucinato quel giorno, perché la ditta ha vinto l’appalto per le mense di Cirò Marina, Melissa e Cirò. Il controllo ha avuto un esito positivo: il nutrizionista non ha riscontrato la presenza di cibi guasti o cucinati male.

DOPO CIRÒ MARINA, NESSUNA SEGNALAZIONE ALLA MENSA DI MELISSA E CIRÒ, I PEDIATRI ESCLUDONO L’INTOSSICAZIONE

Quel giorno il menù prevedeva per le scuole cirotane e melissesi penne al pomodoro, arista di maiale al forno, fagiolini al tegame, pane, mandarini o pere. Nel Comune di Melissa non si sono registrati problemi di nessun genere, come hanno attestato il sindaco Luca Mauro e il sopra citato dottore Mosello né tantomeno nel Comune di Cirò, come ha messo in evidenza l’assessora alla pubblica istruzione, Teresa Bruno, contattata, ieri, 27 novembre 2026, dal Quotidiano. A Cirò Marina, invece, sono fioccati gli esposti inviati ai carabinieri, le mail pec indirizzate alla sindaca Panebianco, i post sui social, i messaggi su Whatsapp.

Secondo una fonte attendibile, la ditta appaltatrice intende adire le vie legali, una volta acquisiti i verbali dell’Asp, per il danno d’immagine e alla reputazione. La notizia più importante è che non ci sono alunni ricoverati e che i pediatri consultati fanno risalire i disturbi gastrointestinali, accusati da alcuni bambini, a un virus. Gli specialisti escludono che i sintomi siano quelli di un’intossicazione alimentare. Si è appreso altresì che i controlli del servizio veterinario sulla carne servita a mensa sono preventivi. Gli altri controlli sono a sorpresa.