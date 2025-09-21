Crotone, intimidazione a giornalista: auto in fiamme

1 minuto per la lettura

Una gravissima intimidazione realizzata a Crotone, l’auto del noto giornalista crotonese, Giuseppe Livadoti distrutta dalle fiamme

CROTONE – Gravissima, quanto oscura, intimidazione al noto giornalista crotonese, Giuseppe Livadoti. Stamattina, 21 settembre 2025, a Crotone mani ignote hanno dato alle fiamme la sua auto. Non si conoscono al momento altri particolari. Sono scattate, comunque, subito le indagini dell’Arma. Il danneggiato ha esposto i fatti alla Compagnia dei Carabinieri di Crotone.

Contattato dal Quotidiano, Livadoti non ha voluto rispondere a nessuna domanda sull’accaduto. Giuseppe Livadoti è un giornalista molto conosciuto e apprezzato. Scrive dagli anni ’60. Il suo nome è associato al giornalismo sportivo e al Crotone Calcio, ma i suoi articoli spaziano dalla cultura alla politica. Spicca, in particolare, la sua collaborazione con laprimapagina.it, il quotidiano online, che riporta notizie locali e nazionali, privilegiando la realtà calabrese.