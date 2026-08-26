Isola Capo Rizzuto, operazione “Medusa” contro la prostituzione: Arrestata una donna

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Operazione “Medusa” contro lo sfruttamento della prostituzione a Isola Capo Rizzuto, arrestata dai Carabinieri una 39enne rumena, svelata la rete nel motel.

CROTONE – Un’ampia operazione di contrasto al degrado e all’illegalità ha portato all’arresto di una donna di 39 anni di nazionalità rumena, già nota alle forze dell’ordine e residente a Crotone. I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale pitagorico nell’ambito del blitz denominato “Medusa”.

ISOLA CAPO RIZZUTO, IL SODALIZIO CRIMINALMENTE STRUTTURATO, LA PROSTITUZIONE E IL MOTEL DEL DEGRADO

L’attività investigativa, avviata dai militari dell’Arma nel settembre del 2024, ha permesso di fare luce su una struttura criminale ben organizzata. Il gruppo era radicato sul territorio di Isola di Capo Rizzuto e operativo soprattutto nel capoluogo crotonese, dove impiegava una struttura ricettiva di tipo motel come base operativa per l’attività illecita. La 39enne arrestata deve rispondere, a vario titolo, dell’accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione.

L’AZIONE DELLA PROCURA E LA TUTELA DEL TERRITORIO

L’operazione ha consentito di squarciare il velo su uno spaccato di profondo degrado sociale nell’area crotonese. I Carabinieri hanno sottolineato come l’esito dell’inchiesta nasca dalla costante sinergia tra le forze dell’ordine e la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio, impegnate sul fronte della tutela delle persone più vulnerabili e nel ripristino del decoro e della legalità della comunità locale.