Cirò Marina, scoperto albergo abusivo: Oltre 50mila euro di incassi

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A Cirò Marina la Guardia di Finanza ha scoperto un albergo abusivo con 15 appartamenti, 190 ospiti e 50mila euro sommersi.

CIRÒ MARINA (CROTONE) – Un intero palazzo di 15 appartamenti trasformato in una struttura ricettiva extra-alberghiera completamente abusiva, capace di generare nei soli mesi estivi di luglio e agosto un giro d’affari sommerso superiore ai 50mila euro. È la scoperta effettuata dai finanzieri della Tenenza di Cirò Marina, nell’ambito dei controlli sulla tutela dell’economia legale e del comparto turistico svolti sul litorale crotonese.

ALBERGO ABUSIVO A CIRÀ MARINA: SOLD OUT AL MOMENTO DELL’ISPEZIONE E TARIFFE RECORD

L’immobile, situato in posizione strategica sul lungomare cittadino, era composto da alloggi completamente arredati e dotati di ogni comfort: cucine, bagni, garage, rete wi-fi e persino servizi di lavanderia comune. La struttura veniva pubblicizzata attraverso un sito internet dedicato, del tutto autonomo e slegato dai principali portali e piattaforme di prenotazione online. Sul sito venivano dettagliati servizi e tariffe, che per il mese di agosto hanno raggiunto vette fino a 2.400 euro per due sole settimane di soggiorno. Al momento del blitz delle Fiamme Gialle, la struttura registrava il tutto esaurito. I militari hanno identificato 59 ospiti che occupavano contemporaneamente i 15 appartamenti.

190 CLIENTI NON REGISTRATI: SANZIONI E DENUNCIA ALLA PROCURA

L’acquisizione della documentazione e la raccolta delle testimonianze dei vacanzieri hanno consentito di ricostruire l’intera attività svolta durante l’estate. Questo cristallizzando l’ospitalità complessiva di oltre 190 clienti, le cui generalità non venivano trasmesse alle autorità di pubblica sicurezza. Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti di natura fiscale. Questo per determinare l’esatto ammontare dei guadagni sottratti al fisco e verificare il regolare versamento dell’imposta di soggiorno ai locali uffici comunali. Per il titolare dell’immobile è scattata la sanzione amministrativa dovuta alla mancanza della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). La contestuale denuncia alla Procura della Repubblica di Crotone per la mancata comunicazione delle generalità degli alloggiati alla Questura