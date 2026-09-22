Crotone, violenza sessuale fuori dalla discoteca, vigilante abusivo 19enne in carcere

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Violenza sessuale fuori da una discoteca a Crotone, vigilante abusivo 19enne finisce in carcere, la vittima è una giovane turista

CROTONE – Una serata di svago trasformatasi in un incubo per una giovane turista. Sono i contorni di una vicenda di violenza sessuale ricostruiti con precisione dagli investigatori della Squadra Mobile e illustrati dal questore di Crotone, Renato Panvino, nel corso di un incontro con i giornalisti. Al centro del caso c’è una ragazza di 22 anni, vittima di un’aggressione sessuale consumata nei pressi di una discoteca.

Già lo scorso 24 luglio, all’interno del locale si era materializzata una rissa che aveva fatto finire la discoteca sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine. Il quadro è precipitato nella notte tra il 7 e l’8 agosto scorsi. La giovane turista si è presentata negli uffici di polizia per formalizzare la denuncia, raccontando di essere stata avvicinata durante la serata da un giovane che faceva parte del personale di sicurezza.

Il giorno successivo, l’8 agosto, è arrivata la certificazione medica fondamentale per dare riscontro alle accuse. Il referto ha infatti attestato la presenza di lividi e inequivocabili segni di colluttazione, confermando i rapporti non voluti, subiti dalla ragazza nella spiaggia limitrofa.

Le indagini della polizia

Le indagini, coordinate dal procuratore Domenico Guarascio, hanno scavato nella gestione del locale, facendo emergere un retroscena di lavoro nero. Il giovane presunto autore della violenza – identificato in F.G., un 19enne crotonese – era impiegato abusivamente nello svolgimento di attività di vigilanza e controllo degli accessi, insieme ad altri tre ragazzi, del tutto in nero e senza i requisiti o le autorizzazioni previste dalle normative vigenti. Contestualmente, l’attività della polizia amministrativa ha travolto la gestione del locale, con sanzioni per 10.000 euro e l’attivazione dell’Ispettorato del lavoro per contrastare il fenomeno del sommerso. Sulla base della rissa di fine luglio, della violenza sessuale e della presenza di quattro lavoratori in nero, il questore ha poi disposto la sospensione della licenza della discoteca per 15 giorni. Un provvedimento di rigore adottato per tutelare l’ordine pubblico e prevenire il ripetersi di condotte pericolose.

Nel corso dell’incontro con la stampa, il questore ha voluto inquadrare l’episodio all’interno di una più ampia strategia di controllo del territorio, offrendo aggiornamenti anche su un altro gravissimo episodio che ha richiesto l’intervento degli agenti.

Sicurezza in città: intervento da manuale

Un cittadino nigeriano, non riconducibile al circuito dei cosiddetti “dublinanti” presenti sul territorio, si è reso protagonista di una furia devastatrice armato di una spranga. L’uomo avrebbe preso di mira circa 15 autovetture in sosta, danneggiandole pesantemente (sette le denunce formali presentate dai proprietari).

Durante le fasi dell’arresto, lo straniero ha opposto una resistenza inaudita nei confronti degli operatori di polizia intervenuti, arrivando a mordere un agente al punto da provocarne il sanguinamento.

Nonostante la violenza dell’azione, «i poliziotti – ha sottolineato il questore Panvino – hanno condotto un intervento da manuale, evitando l’uso del taser e riuscendo persino a schermire l’aggressore impedendo che venisse linciato dai cittadini accorsi sul posto». L’episodio si è chiuso con 30 giorni di prognosi refertati per i cinque agenti feriti nella colluttazione, il rigetto della domanda di protezione internazionale già avanzata dal nigeriano e il plauso formale del Ministero e della sottosegretaria Wanda Ferro per la straordinaria professionalità.

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La chiusura della discoteca

Non a caso il questore ha ricordato che il ministro Piantedosi aveva già rivolto un plauso alla Questura di Crotone per l’impegno profuso nella gestione dell’ordine pubblico durante il periodo estivo. «Nessuno Stato di polizia – ha precisato Panvino – ma Stato di sicurezza che significa muoversi nell’ambito delle regole». Nel motivare il provvedimento di chiusura della discoteca, Panvino ha spiegato che «non si è agito a cuor leggero perché non si intendeva tagliare bruscamente un’attività imprenditoriale. Si è trattato di un attento bilanciamento di interessi in cui la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini hanno inevitabilmente dovuto prevalere», ha aggiunto il questore, replicando a polemiche incontrollate divampate sul web.