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Finisce in maniera tragica la festa dedicata alla patrona dell’Arma dei Carabinieri a Cirò, morto un uomo di 61 anni

CIRÒ – Tragedia nella piazzetta del museo a Cirò, quando quasi al termine della Virgo Fidelis, cerimonia dedicata alla patrona dei carabinieri, che si è svolta nella chiesa S. Maria De Plateis, un uomo di 61 anni, Alfonso Frustillo si è accasciato all’improvviso a terra, a causa di un malore. Inutili i soccorsi fatti intervenire dal sindaco Mario Sculco che è anche un medico.

Ausiliari già presenti sul posto hanno eseguito le prime manovre e terapie. Una prima ambulanza era già sul posto ma era senza medico perciò è dovuta intervenire una seconda ambulanza specialistica, mentre a turno ben dieci carabinieri eseguivano il massaggio cardiaco sull’uomo. Nel frattempo dalla Stazione dei carabinieri giungeva prontamente il defibrillatore, ma nemmeno questo è servito a riportare in vita l’uomo.

Alfonso, che lavorava nell’edilizia, era una persona molto conosciuta in paese. Deliziava con la sua chitarra gli amici alle feste di paese, dove c’era lui c’era serenità. Lascia la moglie e tre figli. I funerali si svolgeranno oggi.