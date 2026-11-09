Cotronei, si celebra il mito di Tyler ma il Comune non acquisisce il palazzo in cui visse l’avo

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A Cotronei la cover band degli Aerosmith in onore di Tyler ma dopo 1 anno l’atto d’indirizzo del Comune su palazzo Bevilacqua è lettera morta

COTRONEI – Il rock risuona in piazza della Solidarietà, sul palco allestito per la sagra della castagna dal circolo “Noi con voi” con il concerto degli Eurosmith, cover band degli Aerosmith. Si celebra il legame tra Cotronei e il mito di Steven Tyler. Le origini della rockstar, leggendario cantante degli Aerosmith, affondano proprio nella comunità di Cotronei. La traccia più evidente è la dimora storica in cui visse Giovanni Tallarico, avo del cantante. Ma la festa popolare fa da contrasto con la complessa vicenda amministrativa e giudiziaria del Museo del Rock. Consultando l’albo pretorio online del Comune – sprovvisto di albo pretorio storico – non si rintracciano atti recenti sull’evoluzione del progetto. La realtà dei fatti racconta che, a distanza di oltre un anno dall’annuncio, l’acquisizione di Palazzo Bevilacqua non si è concretizzata, nonostante la diponibilità della proprietà a cederlo gratuitamente.

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L’atto d’indirizzo inattuato

Il 28 ottobre 2025 l’assise civica aveva approvato un atto d’indirizzo rivolto ai dirigenti comunali per procedere all’acquisizione a titolo gratuito dell’immobile. Un’iniziativa accompagnata dalle rassicurazioni del sindaco Antonio Ammirati sulla volontà di chiudere la partita entro 30 giorni dall’approvazione dell’atto. Quella mossa arrivava a ridosso di un passaggio chiave. Appena 48 ore dopo, il 30 ottobre, i carabinieri stavano notificando l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sulle presunte irregolarità nella delocalizzazione del progetto. Nonostante gli impegni assunti, il Comune non ha siglato alcun atto concreto e il palazzo figura tuttora come proprietà privata.

A gennaio il processo sul museo del rock

Sullo sfondo resta il quadro giudiziario legato alla gestione di 1,3 milioni di euro del Bando Borghi, originariamente previsti per la dimora storica e poi dirottati verso un seminterrato con la motivazione dei costi di ristrutturazione ritenuti troppo onerosi. Una scelta finita al centro dell’inchiesta della Procura di Crotone che ha portato al rinvio a giudizio di 14 imputati, tra cui lo stesso primo cittadino, peraltro presidente della Provincia di Crotone. Il processo davanti al Tribunale penale di Crotone prenderà il via il prossimo 15 gennaio. Nel procedimento si è costituita parte civile l’associazione “Steven Tyler”, presieduta dal cugino del cantante Nino Grassi.

Cala il sipario sulla festa di piazza, lasciando spazio alla nuda realtà delle carte processuali e di un atto indirizzo rimasto lettera morta.