Crotone, stop all’assistenza domiciliare per 600 pazienti fragili e malati cronici

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Blocco dei fondi all’Asp di Crotone e allarme dei caregiver su cui si scarica il peso dell’assistenza domiciliare per 600 pazienti

CROTONE – Circa 600 persone fragili, tra anziani non autosufficienti, disabili e malati cronici, rischiano di trovarsi improvvisamente da sole, senza più l’assistenza domiciliare integrata (Adi) di cui hanno vitale bisogno. È una vera e propria emergenza sanitaria e sociale quella che sta esplodendo nel territorio dell’Asp di Crotone. A sollevare il velo su una situazione che rischia di precipitare è Fabio Romano, presidente dell’associazione “Il Buon Samaritano della Magna Grecia”, attraverso una formale richiesta d’intervento e di accesso agli atti inviata ai vertici dell’Asp di Crotone, alla Regione Calabria e al Garante regionale della Salute.

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L’anomalia Crotone: contratti al blocco e fondi Pnrr inutilizzati

Al centro della denuncia c’è quello che appare come un corto circuito programmatorio e amministrativo. Un’anomalia crotonese, se confrontata con il comportamento adottato dalle altre Asp della Calabria che si sono attivate per tempo stipulando i contratti annuali con gli erogatori accreditati per garantire la copertura dei servizi. A Crotone, invece, si registra uno stallo formale che sta paralizzando le erogazioni per via del repentino esaurimento dei budget assegnati ai privati convenzionati.

Tutto ciò accade a fronte della disponibilità dei fondi del Pnrr. Secondo le indicazioni nazionali e le direttive della Giunta regionale della Calabria, le somme per le cure domiciliari sono state prorogate fino a dicembre 2026, con risorse destinate a confluire successivamente nel Fondo sanitario, come ricordano i caregiver. Mentre altre Asp calabresi hanno recepito ed applicato la deliberazione regionale per dare ossigeno e continuità al servizio, quella di Crotone non vi avrebbe provveduto, adducendo problematiche procedurali. Il risultato, stando alle informazioni raccolte dall’associazione, è che la struttura sanitaria pitagorica avrebbe impiegato soltanto il 50% delle risorse a disposizione per le prestazioni a domicilio.

«Come si spiega che le altre Asp abbiano stipulato i contratti annuali, mentre l’ASP di Crotone non vi abbia provveduto, determinando il blocco delle prestazioni per oltre 600 pazienti?» si chiede Fabio Romano. «Esistono deliberazioni della Regione Calabria e decreti nazionali che prevedono la prosecuzione degli interventi finanziati dal Pnrr fino a dicembre 2026. Le relative somme sarebbero disponibili, ma non sarebbero state destinate all’assistenza domiciliare da questa Azienda sanitaria».

La doccia fredda per le famiglie e l’incubo dei caregiver

A subire l’impatto di questa paralisi burocratica sono le famiglie e i caregiver familiari, lasciati senza preavviso e senza valide alternative sulle quali fare affidamento. In molti casi, la comunicazione del blocco o della rimodulazione dell’assistenza sarebbe arrivata in modo freddo e impersonale, mediante una lettera trasmessa dal Punto unico di accesso (Pua) del Distretto, senza una preventiva interlocuzione con i medici di base e senza la formale condivisione della scheda di valutazione multidimensionale.

Un modus operandi che scarica l’intero peso dell’assistenza quotidiana – che va dalle medicazioni complesse alle terapie riabilitative – sulle spalle già gravate dei parenti, spesso anziani a loro volta o costretti a rinunciare al lavoro per accudire i propri cari.

«Per queste persone, l’assistenza domiciliare integrata costituisce una componente essenziale del percorso di cura, non un servizio accessorio» sottolinea il presidente del “Buon Samaritano”. «La carenza di risorse programmate non può tradursi, senza soluzioni alternative, nel trasferimento sulle persone fragili e sulle loro famiglie delle conseguenze delle scelte organizzative aziendali».

L’Asp, da parte sua, in precedenti note aveva prospettato la presa in carico diretta da parte del proprio personale sanitario dei pazienti rimasti scoperti per l’esaurimento dei budget degli erogatori privati. Tuttavia, le segnalazioni arrivate all’associazione denunciano una gravissima carenza strutturale di organico interno – in particolare infermieri, fisioterapisti ed operatori socio-sanitari – che rende di fatto impossibile all’Azienda coprire in modo autonomo e tempestivo i bisogni dell’intero bacino d’utenza.

Il rischio del collasso ospedaliero

Interrompere le cure domiciliari o ritardarne l’attivazione non rappresenta soltanto una lesione dei diritti del cittadino, ma innesca una reazione a catena distruttiva sull’intero sistema sanitario provinciale. Un paziente fragile o cronico privo di assistenza a casa va incontro a inevitabili scompensi clinici, finendo per saturare le ambulanze del 118, i reparti di Pronto Soccorso e le corsie dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone per ricoveri che avrebbero potuto facilmente essere evitati.

«Il limite di spesa di un singolo erogatore non può, da solo, costituire la risposta al bisogno sanitario di una persona fragile» ribadisce Romano. «La continuità assistenziale non costituisce soltanto un interesse delle famiglie, ma un obiettivo di appropriatezza clinica, organizzativa ed economica del Servizio sanitario. L’eventuale mancata erogazione di prestazioni necessarie può esporre le persone fragili a peggioramenti clinici, accessi ripetuti al pronto soccorso e ricoveri evitabili».

Le richieste alla Regione e la minaccia di vie legali

L’associazione “Il Buon Samaritano della Magna Grecia” chiede di garantire la continuità delle cure, evitando la sospensione dei servizi per il solo tetto di spesa raggiunto. Inoltre, sollecita un tavolo istituzionale urgente tra la Regione Calabria, la direzione dell’Asp di Crotone e le rappresentanze dei malati al fine di verificare la piena applicazione dei fondi Pnrr e la rispondenza alle direttive regionali (DCA 188). Per questo ha già avanzato istanza per ottenere formale accesso agli atti e visionare delibere, dati sul fabbisogno reale e modalità di ripartizione della spesa.

In caso di mancato o inadeguato riscontro da parte delle istituzioni competenti, l’associazione si rivolgerà alle autorità giudiziarie ed alla Corte dei Conti a tutela dei diritti fondamentali inalienabili sanciti dall’Articolo 32 della Costituzione italiana.