Crotone, appello dei caregiver al prefetto dopo lo stop all’assistenza domiciliare per 600 pazienti

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I caregiver chiedono al prefetto di Crotone la convocazione di un tavolo istituzionale dopo l’interruzione dell’assistenza domiciliare

CROTONE – La vertenza per l’assistenza domiciliare integrata si sposta direttamente sul tavolo della Prefettura. La situazione è ormai al limite del collasso. Circa 600 persone fragili, tra anziani non autosufficienti, disabili gravi e pazienti terminali che necessitano di cure palliative, rischiano di trovarsi improvvisamente prive di servizi indifferibili. A lanciare un grido d’allarme formale e documentato è l’associazione dei caregiver familiari “Il buon samaritano della Magna Grecia”, presieduta da Fabio Romano, che dopo le prime denunce ha depositato una richiesta urgente d’incontro e intervento direttamente alla Prefettura di Crotone, oltre che ai vertici dell’Asp, alla Regione Calabria e al Garante regionale della salute.

Al centro della vertenza c’è un’anomalia tutta crotonese. L’Asp di Crotone sarebbe l’unica azienda sanitaria calabrese a non aver avviato le procedure per la stipula dei contratti annuali con gli erogatori privati accreditati per il 2026, bloccando di fatto le nuove prese in carico per esaurimento dei budget.

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L’anomalia di Crotone e i fondi PNRR perduti

Il quadro economico descritto dall’associazione assume contorni paradossali se si guarda alle risorse messe a disposizione a livello ministeriale e regionale. A fronte di fondi freschi sbloccati per la sanità territoriale – come i 382.750,40 euro trasferiti all’Asp con decreto dirigenziale regionale del 30 giugno 2026 e i quasi 10 milioni di euro stanziati dal Ministero della Salute nello stesso periodo per la Missione 6 del PNRR (“Casa come primo luogo di cura”) – l’azienda crotonese rischia di perdere o di non allocare correttamente le somme destinate ai pazienti.

«L’Asp di Crotone risulta essere allo stato l’unica azienda sanitaria della Regione Calabria che non ha inteso nemmeno avviare il procedimento diretto alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate al fine di disciplinare e garantire il servizio di assistenza domiciliare per l’anno 2026», denuncia l’associazione nell’esposto trasmesso al prefetto. «Ciò ha come conseguenza diretta la perdita dei finanziamenti PNRR ad esclusivo danno dei pazienti bisognevoli di cure indifferibili».

Cure palliative a rischio e il collo di bottiglia del Pronto Soccorso

La criticità non riguarda soltanto i pazienti cronici o allettati, ma si estende drammaticamente anche alle cure palliative domiciliari. Privare i malati terminali del supporto sanitario e infermieristico a domicilio significa colpire la dignità umana nel momento di maggiore fragilità.

Inoltre, l’Asp di Crotone non disporrebbe internamente di un assetto organizzativo multidisciplinare (composto da infermieri, oss, fisioterapisti, medici e psicologi) tale da assorbire direttamente il fabbisogno territoriale, specialmente in una fase di forte deospedalizzazione. L’interruzione delle cure domiciliari provocherebbe inevitabilmente un’ondata di accessi impropri al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri evitabili, aggravando i costi e mandando in tilt l’intero ospedale “San Giovanni di Dio”.

«Appare pertanto inaccettabile che esigenze di contenimento della spesa, riconducibili a scelte di gestione aziendale, possano tradursi nel sacrificio del diritto alla salute, della dignità e, nei casi più gravi, della stessa vita dei pazienti» tuona il presidente Romano. «Non si comprende, infatti, come una strategia orientata al risparmio economico possa giustificare l’interruzione di cure così essenziali e indifferibili».

L’appello al prefetto per un tavolo istituzionale

L’associazione chiede adesso un’azione forte e tempestiva da parte del Governo territoriale, sollecitando la Prefettura di Crotone a convocare con la massima urgenza un tavolo istituzionale che metta attorno allo stesso tavolo i vertici dell’Asp di Crotone, i rappresentanti della Regione Calabria, le associazioni e i caregiver. L’obiettivo è fare luce sui fondi PNRR realmente impiegati, sbloccare i contratti con le strutture accreditate e scongiurare un disastro sociale e sanitario senza precedenti nel Crotonese.