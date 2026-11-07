Adi Crotone, un infermiere invita l’Asp a fare un bagno di realtà: «Oggi si nutre, domani chissà»

3 minuti per la lettura

L’appello di un infermiere all’Asp di Crotone dopo i tagli sull’Adi riporta alla cruda realtà dei malati terminali senza cure

CROTONE – «Come posso spiegare a un paziente che si alimenta per via endovenosa che l’Azienda provinciale non finanzia più il servizio e che quindi oggi si nutre e domani chissà? Come faccio a spiegare a una donna che ha subito l’asportazione di un seno e necessita di cure quotidiane che non ha diritto a una medicazione al giorno? Potrei continuare a lungo con gli esempi. Purtroppo questa non è retorica, è la cruda realtà».

A rompere il muro di gomma sulla crisi dell’Assistenza domiciliare integrata (Adi) e delle cure palliative nel Crotonese è la drammatica lettera aperta firmata da Rosario Luly, infermiere da vent’anni, da tre in prima linea nella gestione domiciliare per conto del San Dionigi Hospital. Una presa di posizione netta che ribatte alle recenti rassicurazioni del direttore generale dell’Asp, Antonio Graziano, il quale aveva smentito l’esistenza di blocchi nell’erogazione dei servizi sul territorio.

LEGGI ANCHE: Il caso Adi a Crotone, la rivolta dei caregiver: «Mia madre non è uno spreco»

Malati terminali senza cure



«È fin troppo facile pubblicare dichiarazioni per rassicurare l’opinione pubblica» incalza l’infermiere. «Il direttore dovrebbe spiegare come mai da ormai un mese al San Dionigi non arrivino più autorizzazioni per i ricoveri domiciliari, nonostante vi siano decine di richieste in attesa. Parliamo di pazienti che non faranno in tempo a usufruire del servizio, perché il tempo che resta loro non è lungo quanto i tempi della burocrazia».

Luly svela i meccanismi di un corto circuito economico. «Sebbene il servizio non sia stato formalmente interrotto, l’azienda per cui lavoro si fa carico da anni delle spese. Puntualmente a settembre il budget assegnato si esaurisce, ma l’Asp pretende che continuiamo a prendere in carico i pazienti come se nulla fosse. Un servizio attivo 7 giorni su 7, con quattro autovetture che percorrono in media 200 chilometri al giorno per ciascun mezzo su tutta la provincia. Quest’anno, col silenzio dell’Asp e il rincaro dei carburanti, la situazione è diventata insostenibile e siamo stati costretti a ridurre gli accessi».

Il dg Asp invitato a un bagno di realtà

Insomma, un invito, rivolto ai vertici dell’Asp, a lasciare le scrivanie aziendali e a fare un bagno di realtà, nelle case dei malati. «L’assistenza domiciliare è un bene prezioso per tutta la comunità. Permette a un paziente che ha ricevuto diagnosi infausta di restare il più a lungo possibile nella propria casa, a vivere ciò che resta della sua vita insieme agli affetti più cari, riducendo al minimo i traumi dei ricoveri ospedalieri. Restituisce una parvenza di dignità e normalità a chi, purtroppo, di normale non ha più nulla. Purtroppo la sanità è ormai abituata a trattare unicamente con i numeri, mettendo da parte i malati, il loro dolore e le loro famiglie. L’importante sembra essere solo far quadrare i conti. Ma se per un solo istante ci si fermasse a guardare gli occhi di questi pazienti o dei loro cari, quei numeri perderebbero qualsiasi significato».

La chiusura è un appello umano. «Non allego cartelle cliniche per privacy, ma invito il direttore generale a fare un giro con noi nelle case di queste persone. Sarà così semplice spiegare direttamente a loro, guardandoli negli occhi, che “non ci sono problemi”. La sanità è abituata a trattare con i numeri, dimenticando il dolore. Ma l’Adi permette a un malato terminale di restare a casa con i propri cari, restituendo dignità a chi non ha più nulla».