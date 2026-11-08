Crotone, Medicina nucleare chiusa da 7 anni, scatta la protesta

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Medicina nucleare chiusa da sette anni a Crotone, previsto un sit-in il 14 novembre al San Giovanni di Dio. Le associazioni chiedono tempi certi per la riapertura.

CROTONE – Sette anni senza Medicina nucleare, con i pazienti costretti a spostarsi fuori provincia – o fuori regione – per esami indispensabili, soprattutto nei percorsi diagnostici e di cura delle patologie oncologiche. La chiusura del servizio all’ospedale San Giovanni di Dio continua a rappresentare una questione irrisolta per la sanità crotonese.

MEDICINA NUCLEARE A CROTONE, SI TORNA IN PIAZZA

Le associazioni hanno scelto quindi di tornare in piazza per chiedere risposte dalle istituzioni. LiberaMente ODV, Cittadini Liberi e Insieme per la Nostra Crotone hanno organizzato un sit-in per sabato 14 novembre, alle ore 10, davanti all’ingresso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Al centro della protesta c’è soprattutto la difficoltà per i pazienti oncologici di accedere a esami come la Pet, utilizzata nella diagnosi e nel monitoraggio di diverse patologie tumorali, senza dover affrontare lunghi spostamenti. «Non è accettabile che nel 2026 il diritto alla diagnosi e alla cura dipenda dalla possibilità economica di affrontare un viaggio», scrivono i promotori.

LE RICHIESTE DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni chiedono di conoscere le ragioni che ancora impediscono la riapertura del reparto, lo stato delle apparecchiature e degli interventi necessari, le risorse disponibili e, soprattutto, una data certa per la ripresa delle attività. L’appello è rivolto al presidente della Regione Calabria, alla direzione dell’Asp di Crotone e alle istituzioni locali. «Non bastano più rassicurazioni generiche. Servono risposte ufficiali, impegni verificabili e tempi definiti», è la posizione espressa dagli organizzatori, che invitano alla partecipazione cittadini, associazioni, sindacati, operatori sanitari e rappresentanti istituzionali.

MEDICINA NUCLEARE A CROTONE, LA STORIA

La vicenda della Medicina nucleare crotonese si trascina dal 2019, quando l’Unità operativa chiuse i battenti perché mancavano le condizioni di sicurezza. Il progetto per l’adeguamento e la riqualificazione del reparto arriva a novembre di quello stesso anno. Si annuncia una riapertura a stretto giro: sono invece trascorsi sette anni. Nella scorsa legislatura regionale la questione era stata al centro di una interrogazione presentata dal consigliere Ernesto Alecci nel dicembre 2024. La risposta del Dipartimento Salute, trasmessa nel gennaio 2025, aveva confermato che la Medicina nucleare era sempre prevista nella programmazione sanitaria regionale. L’Unità operativa, senza posti letto, era stata inserita nel Dca 64 del 2016 e successivamente riconfermata con il Dca 78 del 2024, nonostante il San Giovanni di Dio fosse classificato come ospedale spoke e Dea di primo livello.

Una scelta motivata dalla Regione con l’elevata incidenza delle patologie oncologiche nel territorio crotonese e le criticità della viabilità provinciale. Nella stessa risposta richiamato anche il programma di ammodernamento tecnologico approvato con il Dca 5 del 2022.

Per l’Asp di Crotone era prevista la sostituzione di una Tac, di una risonanza magnetica e di una Gamma Camera-Tac, considerate obsolete, oltre all’acquisizione di una nuova Pet-Tac, destinata a potenziare il servizio di Medicina nucleare.

MANCANO I TEMPI DI CONSEGNA DEL NUOVO REPARTO

Non erano indicati, però, i tempi di consegna del nuovo reparto. «Al momento, la Regione, al fine di poter inoltrare al ministero della Salute le richieste di ammissione a finanziamento delle suddette apparecchiature, è in attesa di ricevere dall’Asp di Crotone i progetti dei lavori degli interventi corredati dei relativi capitolati prestazionali dei macchinari» scriveva il dipartimento Salute.

Lo scorso ottobre, il dg dell’Asp di Crotone Antonello Graziano ha ribadito, a margine di una Conferenza dei sindaci, l’esistenza del progetto, senza prospettare neanche lui una riapertura a breve né a medio termine.