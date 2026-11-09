Cure palliative a Crotone, la clinica San Dionigi contro l’Asp: «Servono fatti, non annunci»

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I vertici della clinica San Dionigi attaccano l’Asp di Crotone sulle cure palliative: «Chi paga la continuità assistenziale?»

CROTONE – «Meno proclami, più risposte ai pazienti». Si alza ulteriormente il livello dello scontro istituzionale ed economico attorno alla gestione dell’assistenza domiciliare integrata da parte dell’Asp di Crotone. Dopo le prese di posizione dei caregiver e della federazione Uneba, a uscire allo scoperto con una durissima nota congiunta sono i vertici del San Dionigi Hospital, la struttura accreditata in prima linea nel trattamento dei pazienti oncologici terminali.La lettera aperta – firmata dall’amministratore unico Ferdinando Scorza e dal direttore sanitario Bonaventura Cretella – contesta punto su punto la narrazione del dg dell’Asp, Antonio Graziano, incentrata su controlli, appropriatezza prescrittiva e presunti sprechi.

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«Autorizzazioni fatte dall’Asp: si chiariscano le responsabilità»

Il primo affondo demolisce il tentativo dell’Azienda sanitaria di scaricare le criticità sulle strutture erogatrici o sui medici prescrittori. «Abbiamo preso atto delle recenti dichiarazioni del direttore generale in tema di appropriatezza prescrittiva, controlli e verifiche» premettono Scorza e Cretella. «Tuttavia, dietro gli annunci, restano senza risposta alcune questioni fondamentali. La prima riguarda le responsabilità delle autorizzazioni finora rilasciate: le prese in carico contestate oggi sono state valutate e autorizzate dalle competenti Unità di valutazione multidimensionale (Uvm) e dagli uffici aziendali dell’Asp. Se vi sono state inappropriatezze, è necessario chiarire come siano state autorizzate e quali siano le responsabilità dell’intera filiera decisionale, evitando di attribuire ogni criticità esclusivamente ai prescrittori o agli erogatori».

Il nodo dei finanziamenti: «Budget esaurito, curiamo a nostre spese»

Il cuore della contestazione riguarda la sostenibilità economica e il finanziamento effettivo delle prestazioni per i malati terminali. Con il budget aziendale ufficialmente esaurito, il San Dionigi Hospital rivendica di essersi fatto carico in solitaria dell’assistenza pur di non abbandonare le persone soffrenti. Tre interrogativi restano in piedi. Con quali fondi saranno remunerate le nuove prestazioni autorizzate? Con quali risorse saranno assistiti i nuovi pazienti aventi diritto? Come verranno pagate le prestazioni già erogate e tuttora garantite ai pazienti in carico?

«Il San Dionigi Hospital – prosegue la nota – per evitare l’interruzione dell’assistenza a pazienti oncologici terminali e affetti da patologie inguaribili in fase avanzata, ha continuato a garantire le cure anche dopo l’esaurimento delle risorse assegnate, assumendosi un rilevante onere economico nell’esclusivo interesse dei malati. È significativo che ci si sia interrogati su chi avrebbe assistito i pazienti in caso di sospensione del servizio, senza affrontare con la stessa attenzione il tema di chi avrebbe sostenuto economicamente tali prestazioni. Riteniamo necessario che l’Asp chiarisca se intenda riconoscere e finanziare le attività già svolte e quelle future».

Il San Dionigi Hospital, in particolare, non ha beneficiato delle risorse aggiuntive destinate alle cure domiciliari nell’ambito del PNRR. «Questa situazione deriva da scelte programmatorie pregresse che producono ancora oggi effetti concreti sulla sostenibilità del servizio».

La differenza tra Adi e Palliative

Infine, la lezione di merito clinico ed etico rivolta alla dirigenza pubblica. «Adi e Cure palliative domiciliari non sono la stessa prestazione. L’Adi è un modello assistenziale generale rivolto a diverse categorie di pazienti fragili; le Cure palliative domiciliari costituiscono una rete specialistica disciplinata dalla Legge 38/2010, destinata a pazienti con patologie evolutive e prognosi infausta che richiedono competenze altamente specialistiche. Ridurre le Cure palliative a una semplice articolazione dell’Adi significa non coglierne la specificità clinica, assistenziale e umana».

«I pazienti e le famiglie non chiedono annunci» concludono Scorza e Cretella. «Chiedono di sapere che l’assistenza continuerà, che i professionisti che oggi li seguono potranno proseguire il loro lavoro e che le istituzioni avranno individuato le necessarie coperture economiche. Fino a quando non verranno fornite risposte concrete, il tema centrale resterà uno solo: non chi controllerà le prestazioni, ma chi garantirà la sostenibilità e la continuità delle cure per i malati terminali».