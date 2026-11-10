Crotone, l’Emodinamica diventa H24: cure per l’infarto anche di notte

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Dal 13 novembre 2026 l’emodinamica dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone diventa h24, l’annuncio in conferenza stampa

Un infarto non aspetta il mattino. E da venerdì 13 novembre 2026 anche l’Emodinamica dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone sarà operativa senza interruzioni: 24 ore su 24, sette giorni su sette. Un passaggio decisivo per un territorio nel quale le distanze e i tempi di trasferimento verso altri ospedali possono pesare sulle possibilità di cura e sulle conseguenze di un’emergenza cardiaca.

L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa nella biblioteca ospedaliera, alla presenza del direttore generale dell’Asp di Crotone Antonio Graziano, del direttore medico del presidio Lucio Cosentino, del direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia Fabio Megna e della responsabile dell’Emodinamica, la dottoressa Mongiardo.

Il potenziamento arriva dopo il periodo di avvio e consolidamento del servizio, operativo dal 22 luglio. In questi mesi, eseguite complessivamente circa 320 procedure diagnostiche e interventistiche (con 163 angioplastiche), comprese attività di elevata complessità, studi di fisiologia coronarica e valutazioni del microcircolo.

Graziano: «Un servizio che può salvare vite umane»

Per il direttore generale, il passaggio dall’attività H12 alla copertura continuativa mantiene un impegno assunto all’apertura del servizio e rappresenta una priorità dell’organizzazione sanitaria crotonese.

«Dal giorno 13 di questo mese sarà un servizio H24, saremo nella rete cardiologica regionale per le emergenze», ha annunciato Graziano, ringraziando i responsabili e tutti gli operatori per il lavoro svolto.

Il significato del potenziamento, ha spiegato, è prima di tutto clinico. L’infarto appartiene alle patologie tempo-dipendenti: intervenire rapidamente può fare la differenza non soltanto per la sopravvivenza, ma anche per la funzionalità del cuore e per la qualità della vita successiva.

«Il fattore tempo è determinante», ha sottolineato il direttore generale, richiamando le difficoltà di un territorio nel quale raggiungere altri centri richiede spostamenti importanti e l’elisoccorso non sempre è disponibile. La tempestività della rivascolarizzazione, ha evidenziato, serve a salvare la vita del paziente e a limitare le conseguenze del danno cardiaco.

Graziano ha inoltre ricordato che l’équipe non si è fermata all’attività diagnostica: sono state effettuate angioplastiche, anche ad alto rischio con dispositivi di supporto meccanico al circolo, insieme a indagini per valutare il significato delle stenosi coronariche e approfondire le cause del dolore anginoso in pazienti senza restringimenti delle coronarie.

Un’attività che ha richiamato anche persone provenienti da altre province e, in alcuni casi, da fuori regione. Per il vertice dell’Asp, questo risultato può contribuire a ricostruire la fiducia nella sanità locale e a ridurre gli spostamenti per cure, con i relativi costi e sacrifici per le famiglie.

Cosentino: «Stiamo rispettando i tempi»

Il direttore medico del presidio, Lucio Cosentino, ha posto l’accento sul rispetto del programma annunciato all’inaugurazione e sull’ingresso nella rete dell’emergenza-urgenza per le sindromi coronariche acute.

«Per la prima volta possiamo dire che stiamo rispettando i tempi in maniera perfetta», ha dichiarato. Secondo quanto illustrato in conferenza stampa, il San Giovanni di Dio sarà l’unico presidio Spoke della Calabria con questo servizio H24.

Per Cosentino, il risultato va letto soprattutto come una garanzia per i cittadini colpiti da un problema cardiaco: poter accedere tempestivamente alle cure senza dover affrontare, quando il trattamento è disponibile sul posto, un trasferimento verso altri ospedali.

Il direttore ha richiamato anche il tema della mobilità sanitaria: «Per la prima volta abbiamo cambiato il trend», ha affermato, descrivendo il passaggio dalla necessità di rivolgersi ad altre strutture alla capacità di attrarre pazienti.

Sul piano economico, ha ricordato che l’Azienda sosteneva una spesa di quasi tre milioni di euro l’anno verso altre aziende sanitarie per queste procedure. Il consolidamento dell’attività a Crotone, nella prospettiva illustrata da Cosentino, può consentire di trattenere risorse e creare margini per sviluppare ulteriormente il servizio.

Megna: «Il periodo di rodaggio è finito»

Dietro la copertura continuativa c’è un percorso organizzativo che coinvolge numerose professionalità. Lo ha spiegato Fabio Megna, soffermandosi sul lavoro necessario per rendere efficiente l’intera gestione del paziente: dall’inquadramento clinico alla diagnosi, dall’indicazione alla procedura fino all’assistenza successiva e alla dimissione.

«Il periodo di rodaggio è finito, come avevamo previsto», ha detto il direttore della Cardiologia. Le oltre trecento procedure eseguite hanno permesso di mettere a punto i diversi passaggi e di consolidare la collaborazione tra gli operatori.

«Abbiamo un team e una squadra affiatata, e questa è un’altra conquista», ha aggiunto, ricordando che il risultato non era scontato e che l’avvio aveva comportato tensioni, timori e nuove responsabilità.

L’H24 sarà ora un impegno ulteriore, ma anche la base per eventuali sviluppi. «Il nostro è un processo ambizioso», ha sottolineato Megna, precisando che la strutturazione della copertura continuativa viene prima dell’introduzione di altre procedure e attività.

Mongiardo: «Un importante risultato per la popolazione crotonese»

La responsabile dell’Emodinamica ha ricondotto il valore dell’annuncio al diritto dei cittadini a ricevere cure specialistiche vicino a casa.

«È un momento importantissimo, ma non per noi, non per l’ospedale, ma per la popolazione crotonese», ha dichiarato. Per la prima volta, ha aggiunto, il territorio può contare su «una terapia di alta specializzazione di prossimità» con copertura continuativa.

Mongiardo ha ringraziato i pazienti per la fiducia accordata al nuovo servizio: l’elevato numero di procedure effettuate ha contribuito a consolidare l’esperienza dell’équipe e a rendere possibile il passaggio all’H24 nei tempi previsti.

Ha poi insistito sulla natura collettiva del risultato: «Non è frutto di una singola persona», ma di un lavoro che parte dalla direzione aziendale e coinvolge medici, tecnici di radiologia, infermieri, operatori sociosanitari e personale dell’ospedale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai medici dell’Emodinamica che, durante la fase iniziale, hanno contribuito su base volontaria a garantire interventi anche oltre l’orario programmato, quando possibile. «Hanno investito la propria carriera qui a Crotone, pur avendo tante possibilità», ha sottolineato.

Dal 13 novembre quella disponibilità diventerà una copertura strutturata. Per il San Giovanni di Dio si apre così una nuova fase: rendere stabile, a qualsiasi ora del giorno e della notte, una risposta specialistica nella quale il tempo di accesso alle cure è parte essenziale della cura stessa.