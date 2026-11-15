Emodinamica h24 a Crotone era necessaria, tre infarti trattati anche di notte

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Prima prova per l’Emodinamica aperta 24 ore su 24, tre infarti trattati anche di notte e senza trasferimenti notturni; Interventi riusciti al San Giovanni di Dio di Crotone, i pazienti stabili

Tre infarti nella stessa notte, tre angioplastiche d’urgenza eseguite senza dover trasferire i pazienti fuori provincia. A poche ore dall’attivazione del servizio di Emodinamica ventiquattr’ore su ventiquattro, l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone ha affrontato la prima prova sul campo.

Secondo quanto riferisce l’Azienda sanitaria provinciale, gli interventi sono riusciti e i pazienti si trovano in condizioni cliniche stabili, ricoverati e monitorati nell’Unità di terapia intensiva cardiologica.

Il dato mette a fuoco il significato della nuova organizzazione: poter intervenire sul posto quando ogni minuto conta.

I tre pazienti erano stati colpiti da infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto St, una delle emergenze cardiologiche che richiedono un trattamento immediato.

L’angioplastica consente di riaprire l’arteria coronaria ostruita e ripristinare il flusso di sangue. La tempestività è decisiva per limitare i danni al cuore e migliorare le possibilità di sopravvivenza.

La presa in carico è iniziata in Pronto soccorso ed è proseguita con l’attivazione dell’équipe medica e infermieristica di Emodinamica. Il nuovo assetto notturno ha permesso di completare tutti e tre gli interventi nel presidio crotonese, rendendo operativa una risposta attesa da anni sul territorio.

Per Crotone, infatti, la disponibilità continuativa del servizio non rappresenta soltanto un ampliamento degli orari. Le distanze dai centri di riferimento fuori provincia, le difficoltà dei collegamenti e la conformazione geografica possono allungare i trasferimenti, proprio nelle situazioni in cui il tempo incide sull’esito delle cure.

Trattare le emergenze anche di notte e nei giorni festivi riduce la necessità di questi spostamenti.

A realizzare la riorganizzazione, l’Azienda sanitaria provinciale guidata dal direttore generale Antonio Graziano, insieme alla Direzione medica di presidio di Lucio Cosentino, alla Cardiologia diretta da Fabio Megna e al servizio di Emodinamica, di cui è responsabile Annalisa Mongiardo.

Accanto ai responsabili, la prima notte ha coinvolto cardiologi, infermieri, tecnici e operatori del Pronto soccorso e dell’emergenza-urgenza. Un lavoro di squadra necessario per trasformare l’estensione del servizio in assistenza effettiva.

I tre casi offrono un primo riscontro concreto.

La sfida sarà garantire continuità a questa risposta, affinché l’accesso alle cure urgenti non dipenda dall’ora dell’infarto o dal luogo in cui si vive.