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Barbuto (M5S) chiede alla Regione Calabria un intervento immediato per consentire ai malati di tumore al pancreas l’uso gratuito del Daraxonrasib

CROTONE – «Non c’è un solo giorno da perdere». Elisabetta Barbuto chiede alla Regione Calabria un intervento immediato per consentire ai pazienti con tumore al pancreas l’accesso gratuito al daraxonrasib. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle ha depositato un’interrogazione al presidente Roberto Occhiuto, titolare della delega alla Tutela della Salute, e una risoluzione in Commissione Sanità, sottoscritta anche dalla consigliera Filomena Greco.

L’obiettivo è evitare attese burocratiche e nuovi «viaggi della speranza», assicurando ai malati eleggibili un percorso tempestivo sul territorio regionale.

TUMORE AL PANCREAS, L’INTERVENTO DI BARBUTO

L’iniziativa segue quello che Barbuto indica come il via libera definitivo della Commissione europea all’immissione in commercio del medicinale orfano Rasonque, a base di daraxonrasib, per il trattamento del carcinoma pancreatico metastatico. Un passaggio che la consigliera definisce «una svolta importante» per chi affronta una delle patologie oncologiche più aggressive.

Ora, sostiene, occorre fare in modo che questa possibilità si traduca in un accesso concreto alla terapia, nei casi e alle condizioni previsti.

«NON C’È UN SOLO GIORNO DA PERDERE»

«Ora, però, non c’è un solo giorno da perdere», ribadisce Barbuto. La sollecitazione riguarda la capacità della sanità calabrese di rispondere alle necessità dei pazienti senza aggiungere ostacoli amministrativi a un percorso già segnato dalla malattia. Al centro degli atti depositati ci sono l’organizzazione delle strutture, il supporto ai medici e la predisposizione delle pratiche necessarie.

Il nodo è l’accesso al farmaco in attesa che Aifa completi la negoziazione del prezzo e della rimborsabilità per l’erogazione ordinaria attraverso il Servizio sanitario nazionale.

GLI STRUMENTI PREVISTI

Barbuto richiama gli strumenti previsti dall’ordinamento per l’accesso precoce a terapie innovative e salvavita prive di valide alternative: l’uso compassionevole disciplinato dal decreto ministeriale del 7 settembre 2017, la legge 648 del 1996 e il Fondo nazionale Aifa per i farmaci orfani.

Secondo la consigliera, Lombardia e Sicilia si sono già attivate per casi clinici analoghi, mentre in Abruzzo è stata approvata una risoluzione nella stessa direzione. Il confronto con le altre realtà regionali accompagna la richiesta di una risposta operativa anche in Calabria.

L’INTERROGAZIONE

«La Calabria, appena uscita dal commissariamento e con una governance sanitaria nuovamente nelle mani della Regione, deve dimostrare prontezza e capacità organizzativa», afferma Barbuto. Un richiamo alla responsabilità dell’esecutivo, chiamato a chiarire quali iniziative intenda assumere per sostenere le richieste cliniche e garantire un percorso uniforme.

Con l’interrogazione, la consigliera chiede se alle strutture sanitarie e al Dipartimento Tutela della Salute risultino già richieste per il daraxonrasib. Vuole inoltre conoscere le indicazioni impartite alle Aziende ospedaliere e alle Asp per aiutare medici e farmacie ospedaliere a preparare la documentazione, evitando rallentamenti e differenze tra territori.

TUMORE AL PANCREAS, ADESIONE AL PROGRAMMA GRATUITO

Un altro punto riguarda l’eventuale adesione della Regione al programma di uso compassionevole gratuito che, riferisce Barbuto, è oggetto di interlocuzione tra Ministero della Salute, Aiom e azienda produttrice. Alla richiesta di organizzare l’accesso sul territorio si affianca quella di sollecitare Roma ad accelerare l’iter nazionale.

L’iniziativa, spiega l’esponente del M5S, si inserisce in un’azione su più livelli: dall’interrogazione prioritaria presentata a Bruxelles dall’europarlamentare Valentina Palmisano al lavoro in Parlamento e nei Consigli regionali.



Barbuto ringrazia Filomena Greco per la sottoscrizione della risoluzione e invita a superare le divisioni politiche. «Su temi che riguardano il diritto alla vita e alla cura dei pazienti oncologici non devono esistere steccati né disparità territoriali».

La priorità, conclude, resta il tempo dei malati: «Per chi affronta un tumore al pancreas ogni giorno è prezioso».