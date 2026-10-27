Sicurezza nelle discoteche, la Polizia interrompe una serata a Crotone

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Durante una serata in discoteca a Crotone, la Polizia ha riscontrato irregolarità sulla sicurezza e sulle autorizzazioni.

CROTONE – La Polizia di Stato ha interrotto una serata in una discoteca di Crotone riscontrando gravi irregolarità sulla sicurezza. Durante il controllo, gli agenti hanno anche rilevato l’assenza delle autorizzazioni amministrative.

Da una nota della Questura, viene spiegato che «in particolare è stata riscontrata l’ostruzione della principale uscita di emergenza, resa inutilizzabile dalla chiusura della saracinesca. È stata, inoltre, accertata la presenza di idranti ed estintori con i termini di validità scaduti, nonché la mancanza delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell’evento».

Le forze dell’Ordine rendono noto anche che il numero di presenti «153 persone, a fronte della capienza massima consentita di 100, con un superamento di 53 presenze rispetto al limite previsto per ragioni di sicurezza».

All’esito del controllo, inoltre, gli agenti hanno sottoposto a sequestro amministrativo quattro apparati radio portatili e 193 biglietti di ingresso. Sono stati, altresì, acquisiti tre titoli di accesso, tra braccialetti e ticket.