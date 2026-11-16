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Tomaino: «Da venti giorni è calato il silenzio su vertenze “Konecta” e “Chiama Roma”». La Confial: «Il territorio chiede di partecipare al tavolo ministeriale ma da Regione e Governo nessun invito».

CROTONE – Circa mille lavoratori coinvolti, centinaia di famiglie nell’incertezza e una richiesta di partecipazione rimasta, secondo Fabio Tomaino, senza risposta da oltre venti giorni. Le vertenze Konecta e Chiama Roma riportano al centro il futuro occupazionale del Crotonese. Il segretario confederale regionale di Confial Calabria chiama in causa Regione e Governo, chiedendo trasparenza e un confronto che coinvolga istituzioni locali e tutte le rappresentanze sindacali.

«Un territorio non può essere chiamato a pagare il prezzo di una crisi e, nello stesso tempo, essere escluso dalle decisioni sul proprio futuro», afferma Tomaino. Il riferimento è al documento approvato all’unanimità dal consiglio comunale straordinario aperto di Crotone del 22 ottobre, che chiedeva la partecipazione ai tavoli di delegazioni del Comune, della Provincia e di tutte le organizzazioni sindacali presenti nelle aziende. Quella deliberazione avrebbe dovuto trasformare la solidarietà ai lavoratori in un percorso istituzionale concreto, finalizzato alla salvaguardia dell’occupazione.

VERTENZA KONECTA: CHIAREZZA SUL PIANO INDUSTRIALE E RISPOSTE PER CASSINTEGRATI ED ESUBERI

«Abbiamo accolto quel documento, insieme ai lavoratori, come un importante riconoscimento del pluralismo sindacale e istituzionale», spiega Tomaino. Ma alla volontà espressa dal Consiglio, denuncia, non sarebbe seguito alcun riscontro concreto. Per il sindacalista, partecipazione senza esclusioni e responsabilità condivisa sono condizioni indispensabili per costruire soluzioni. Non si tratta soltanto di essere presenti agli incontri, ma di poter conoscere gli atti e contribuire alle scelte che riguardano il territorio. Nella vertenza Konecta, il nodo principale è il piano di risanamento richiamato nell’accordo ministeriale del 9 aprile 2026. Tomaino chiede di conoscerne contenuti, impegni e risultati, sostenendo che non sia stato reso compiutamente disponibile ai lavoratori e che non sia possibile verificarne pubblicamente l’attuazione.

«Non possiamo continuare a parlare di rilancio senza conoscere investimenti, attività previste, tempi di realizzazione e responsabilità», sottolinea. L’assenza di informazioni verificabili alimenta, secondo il sindacalista, il timore che alle rassicurazioni non corrisponda un progetto industriale concreto. «Più passa il tempo, più cresce il timore che dietro le rassicurazioni possa nascondersi una scatola vuota». La richiesta di chiarezza si accompagna a quella di risposte immediate per i 74 lavoratori rimasti senza occupazione e di una soluzione strutturale per l’intero perimetro aziendale, compresi i 654 dipendenti in cassa integrazione. L’obiettivo di realizzare in Calabria un hub della digitalizzazione, sostiene Tomaino, deve tradursi in un progetto credibile, capace di attrarre nuove attività e garantire lavoro stabile.

OLTRE LA VERTENZA KONECTA, ANCHE IL CAMBIO D’APPALTO CHIAMA ROMA E L’ALLARME PROTESTA SENZA RISCONTRI

Gli ammortizzatori sociali restano necessari, ma non possono sostituire una strategia industriale. «Non possono diventare il pretesto per rinviare ancora una volta le scelte che servono a garantire lavoro e futuro», avverte. Il rischio denunciato è quello di una gestione prolungata dell’emergenza, attraverso proroghe che lasciano le famiglie nell’incertezza senza affrontare il problema occupazionale. Anche per Chiama Roma il sindacato chiede garanzie concrete.

Al centro c’è il cambio di appalto, che «non può trasformarsi in un’occasione per penalizzare i lavoratori di Crotone, che da decenni garantiscono con professionalità un servizio importante per Roma Capitale». La clausola sociale, secondo Tomaino, deve assicurare la continuità occupazionale senza discriminazioni territoriali. «Crotone non chiede privilegi né di sostituirsi alle competenze della Regione o del Governo. Chiede di partecipare, conoscere gli atti e contribuire con idee e proposte alla ricerca delle soluzioni», precisa il segretario regionale. Confial continuerà a sollecitare l’attuazione degli indirizzi del consiglio comunale e a chiedere chiarezza sul piano Konecta, anche attraverso l’accesso agli atti e le iniziative istituzionali già promosse.

Per il segretario confederale regionale di Confial non bastano rassicurazioni senza riscontri o confronti privi di impegni verificabili: atteggiamenti che alimentano sfiducia e rabbia, rendendo la protesta «una conseguenza sempre più inevitabile».