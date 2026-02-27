Cotronei, sequestrata la discarica comunale: indagini sui fondi bonifica

1 minuto per la lettura

Sequestrata la discarica comunale di Cotronei: la Procura indaga su presunte irregolarità nei lavori di bonifica finanziati con ingenti fondi pubblici.

COTRONEI (CROTONE) – Nuova tempesta giudiziaria sulla gestione ambientale nel Crotonese. I Carabinieri della Stazione di Cotronei, insieme al personale del Nucleo Carabinieri Parco e al Nucleo Operativo di Petilia Policastro, hanno apposto i sigilli alla discarica comunale denominata “Spuntone – Chianette”. Il sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone, è scattato a seguito di presunti gravi sospetti sulla corretta esecuzione dei lavori di bonifica dell’area. Al centro dell’inchiesta figurano gli interventi di messa in sicurezza permanente del sito, finanziati dalla Regione Calabria con ingenti risorse pubbliche. Nonostante i lavori dovessero garantire il ripristino ambientale, i sopralluoghi dei militari hanno dipinto uno scenario ben diverso.

«Nel corso delle verifiche sul posto – spiegano gli investigatori – sono emersi elementi di possibili criticità in ordine agli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito, finanziati con ingenti risorse pubbliche nell’ambito della programmazione regionale. In particolare, è stata riscontrata la presenza di rifiuti affioranti in diverse porzioni dell’area, nonché opere di copertura e contenimento ritenute meritevoli di ulteriori approfondimenti sotto il profilo tecnico e amministrativo».

COTRONEI SEQUESTRATA DISCARICA COMUNALE: DOCUMENTI ACQUISITI IN REGIONE E IN COMUNE

Gli esiti delle attività hanno indotto l’autorità giudiziaria a disporre il sequestro preventivo dell’area della discarica, ritenuto necessario per preservare l’integrità dello stato dei luoghi, impedire il possibile aggravamento della situazione e consentire altri accertamenti. I militari hanno anche acquisito molti documenti presso gli enti interessati, con l’obiettivo di ricostruire l’intero iter progettuale, esecutivo e finanziario dell’intervento di ripristino del sito, verificando la piena corrispondenza tra le opere progettate, quelle contabilizzate e quelle effettivamente realizzate.