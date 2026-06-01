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Tina De Raffele, fondatrice di “Crotone ci mette la faccia”, racconta la sua lotta contro il tumore e l’impegno per salute, verità ambientale e registro tumori a Crotone

CROTONE – Tina De Raffele è la fondatrice dell’associazione “Crotone ci mette la faccia”. Nata e cresciuta in una terra segnata profondamente dall’impatto ambientale e sanitario delle grandi fabbriche dismesse, come l’Enichem e la Pertusola, ha saputo trasformare il dolore della propria diagnosi oncologica e le dolorose perdite familiari in una straordinaria battaglia di civiltà. Il suo racconto è stato raccolto dal team Ribelli KRonici del Liceo classico Pitagora nell’ambito del progetto di monitoraggio civico A scuola di OpenCoesione.



Suo padre è stato un operaio nelle fabbriche crotonesi. Cosa le raccontava di quel periodo?

«Mio padre mi ha insegnato tanto. Era un ribelle come me, anche se conservava una timidezza di fondo ereditata da suo nonno; non aveva l’abitudine di esporsi pubblicamente come faccio io. Infatti mi ripeteva sempre: «Il figlio maschio devi essere tu». Mi raccontava molti aneddoti sulla vita in fabbrica e, a volte, mi chiedo ancora perché questa realtà non sia venuta fuori prima. La verità è che sotto la busta paga c’era un trafiletto che specificava l’esposizione a materiali tossici. Perché hanno taciuto? Perché c’era il bisogno assoluto di lavorare. Mio padre ricordava un episodio specifico: c’era una cisterna di Eternit che doveva essere pulita regolarmente. Un mese gli operai si erano dimenticati di effettuare la pulitura quotidiana e, poiché era prevista un’ispezione, c’era la fretta di far trovare tutto in ordine. Un collega di mio padre si infilò in quella cisterna dicendo: «Ma non vi preoccupate, che sarà mai, entro io». Dopo quindici giorni è morto».

Tina De Raffele, ricorda altri episodi emblematici di quella gestione?

«Quando in fabbrica stavano per arrivare le ispezioni, gli operai venivano allertati in anticipo: «Mi raccomando, non sbattete niente da lassù, queste cose mettetele qua, fate così…». Mio padre, fedele alla sua anima ribelle, durante una di queste visite prese quei materiali e fece volare tutta la polvere giù; anche se poi, di fatto, non successe nulla. Gli operai erano persino contenti di come venivano trattati. Quando la fabbrica offriva agli operai degli esami clinici gratuiti a Genova, loro pensavano grati: «Guarda quanto mi dà questa azienda, mi permette di fare un ricovero, le analisi e le cure senza spendere una lira». Invece quello era uno studio scientifico condotto sulla loro pelle, ma non l’hanno mai scoperto né saputo. Erano felici di fare quel viaggio a spese della fabbrica; nessuno aveva consapevolezza della realtà».



C’è stato un evento preciso che l’ha spinta a reagire?

«Non un singolo evento. Quando ho ricevuto la diagnosi della malattia ho provato un insieme caotico di sentimenti ed emozioni. La mia prima reazione è stata di totale protezione verso i miei figli: cercavo di far capire loro il meno possibile, arrivando a raccontare qualche bugia. Sulla chemioterapia, per esempio, mi ero inventata che avevo deciso di farla solo in via preventiva, per non ammalarmi in futuro. Ma era una sciocchezza, i ragazzi oggi sono così svegli che hanno capito immediatamente. Poi è accaduto un episodio. Dopo la chemio dovevo assumere un farmaco che mi veniva iniettato esclusivamente dal medico curante. Mi avevano avvisata che avrebbe causato dolori non indifferenti, raccomandandomi di assumere la tachipirina prima e dopo. Alla prima iniezione non ho avvertito nulla, mi ritenevo fortunata. Alla seconda puntura, invece, sono stata malissimo. Pensavo letteralmente di morire, e avevo già perso tutti i capelli».



Cosa è scattato in lei in quel momento di massima vulnerabilità?

«Una notte, mentre soffrivo terribilmente, mi sono guardata allo specchio e non mi sono riconosciuta. Sono stata assalita da una paura feroce. Ho deciso allora di prendere quella paura e di trasformarla in una lotta sociale. Il dubbio su questa malattia, d’altronde, l’ho sempre avuto: essendo figli degli operai dell’Enichem e abitando nel quartiere dove risiedevano tutti loro, proprio di fronte ai lavoratori della Pertusola, conoscevo bene le storie di ognuno. Sapevo che si era ammalata quella signora, poi quel signore, poi il vicino del piano di sotto… mi è venuto spontaneo dirmi che non era statisticamente possibile che in uno stesso quartiere si ammalassero tutti. È stato in quel momento preciso che ho scattato quell’autoscatto, che oggi chiameremmo selfie, in cui ho scritto: «Sono Tina, ho 47 anni, non voglio che i miei figli si ammalino di tumore». Da lì è partito tutto. Ho trovato il coraggio di andare avanti».



Crotone, Tina De Raffele, nella sua storia colpisce la determinazione …

«Sinceramente, se mi dovesse ricapitare oggi, non so se sarei capace di rifare una cosa del genere. All’epoca ero mossa da una rabbia troppo grande. Mi sono sposata a 23 anni e a 24 mio marito si è ammalato. Mi sono ritrovata a 25 anni a vivere tra terapie e sofferenze, quando per me il tumore era solo una parola letta sui giornali. Mio marito era dato per spacciato, pensavo che sarei rimasta vedova con un figlio piccolo. Poi si è ammalata mia nipote a 16 anni, poi è toccato a me. Nel frattempo ho perso tantissimi amici, tra cui la mia migliore amica, strappata via a soli 28 anni da un tumore alla mammella. Avendo vissuto questa realtà così da vicino con lei, ero terrorizzata dall’idea di ammalarmi».

Come reagisce quando a Crotone le dicono che di qualcosa bisogna pur morire o che la salute è un lusso che non ci si può permettere?

«È vero che si deve morire ma l’importante è non essere vittime sacrificate. Per quanto riguarda l’altro aspetto, ovvero che la salute sia un lusso, sotto un certo punto di vista, purtroppo è la verità, perché Crotone vive una realtà limite. La situazione sanitaria locale ti costringe a viaggiare fuori provincia e fuori regione; quindi curarsi diventa un lusso economico che molti non hanno. Durante un incontro pubblico si parlava dei famosi 56 milioni di euro che ENI dovrebbe pagare come risarcimento danni alla città. Un uomo mi ha chiesto: «Tu cosa vorresti che si facesse con questi soldi?». Ho risposto che avrei voluto un ospedale oncologico, per evitare che al danno si unisse la beffa: subisci la malattia, ma hai almeno il diritto di curarti vicino ai tuoi affetti. Un signore davanti a me, che non lavorava da una vita, ha replicato duramente: «Io voglio quei soldi perché ho bisogno di lavorare, a me non me ne frega niente della tua malattia». Lì per lì ci rimasi malissimo, pensavo fosse meglio morire di fame che di tumore. Eppure, quando un uomo ti guarda negli occhi e ti dice che sta morendo di fame allora alzi le mani. Ti chiedi che cosa sia giusto. Di cosa dobbiamo scegliere di morire in questa città?».

Oggi a Crotone c’è più consapevolezza o avverte un aumento della rassegnazione?



«Una domanda complessa. Quando ho iniziato, la città era assopita, anestetizzata. In quel periodo avvertivo un forte muro di omertà anche da parte degli ex operai: non ci mettevano la faccia, come se avessero paura. All’inizio sono passata per la pazza del paese, per quella che faceva sciacallaggio o la politica del terrore. Invece lo facevo da madre preoccupata per il futuro dei propri figli. Ricordo che durante la prima manifestazione una signora mi scrisse: «Ero sul balcone, ti ho vista passare. In quel momento ho tolto la mia parrucca e l’ho buttata nella spazzatura, perché ho capito che non mi devo più nascondere». Questa malattia ti fa sentire un ibrido, un numero per la sanità. Nelle piazze ho avuto al mio fianco tantissimi giovani e intere scolaresche. Quella è stata la mia soddisfazione più grande: aver dato un input ai ragazzi per credere nei loro diritti: salute, lavoro».

Tina De Raffele, cosa implica concretamente per il territorio il mancato aggiornamento del registro tumori?



«Significa che, di fatto, per le istituzioni non c’è nulla. Tutto quello per cui lottiamo, senza un registro tumori ufficiale, non può essere dimostrato scientificamente. I dati empirici, però, ci sono. Come associazione, ogni anno a novembre organizziamo l’evento “Una lanterna per non dimenticare”. Ci fermiamo davanti al cimitero e accendiamo una lanterna per ogni defunto. In quella serata il cielo si illumina… basterebbe andare al cimitero e fare la conta delle lapidi. Inoltre, fino al 2015, don Pino Caiazzo, oggi arcivescovo, annotava sul registro dei funerali della parrocchia di San Paolo la causa della morte. Nel gennaio di quell’anno contò che oltre il 50% dei decessi, nelle sole zone di Tufolo e Farina, era dovuto al tumore. Questo è già un registro. Quello ufficiale, però, serve alla scienza: serve a capire i tipi di patologie, i tassi di sopravvivenza; non è solo una fredda lista di numeri».

*team Ribelli Kronici

Liceo classico Pitagora di Crotone