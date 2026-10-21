Maltempo nel Crotonese, SS107 chiusa, auto in panne e detriti a Santa Severina

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Maltempo nel Crotonese. Piogge intense, auto in panne sulla SS107 tra Altilia e Belvedere Spinello e detriti a Santa Severina. Vigili del fuoco, Anas e Polizia Stradale sul posto

Le intense piogge che hanno colpito nella notte, tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre 2026, il Crotonese hanno creato gravi disagi alla circolazione sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”. La carreggiata è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra il bivio di Altilia e quello di Belvedere Spinello, dove diverse autovetture sono rimaste in panne a causa di allagamenti e detriti.

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone sono intervenuti sin dalle prime ore per soccorrere gli automobilisti bloccati lungo la statale. Sul posto operano anche il personale Anas e la Polizia Stradale, impegnati nella gestione della viabilità e nelle attività di ripristino della circolazione.

Maltempo, detriti a Santa Severina

Un secondo punto critico si è registrato all’altezza del km 111,600, nel territorio di Santa Severina, dove la presenza di detriti in carreggiata ha momentaneamente bloccato il traffico sulla SS107. Le squadre Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti nella zona per ripristinare il normale flusso veicolare nel più breve tempo possibile.

La situazione resta in evoluzione, con le squadre di soccorso e gli operatori della viabilità costantemente impegnati nel monitoraggio della strada e nella rimozione dei materiali accumulatisi a causa delle precipitazioni.

Le indicazioni per gli automobilisti

Anas (Gruppo FS) invita i conducenti alla massima prudenza e ricorda il messaggio di sicurezza stradale: “Quando sei alla guida tutto può aspettare – Guida e Basta!”. Per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità è possibile contattare il servizio clienti gratuito “Pronto Anas” al numero verde 800.841.148.

Chi deve percorrere la SS107 è invitato a verificare prima della partenza le condizioni della strada e a seguire le indicazioni degli operatori presenti sul posto.