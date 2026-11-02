Crotone, per il forte vento un tetto finisce su via Mario Nicoletta: tragedia sfiorata

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Per il forte vento crolla il tetto di un edificio posto su via Mario Nicoletta a Crotone, tragedia sfiorata, danni ai mezzi parcheggiati

CROTONE – Un’autentica tragedia sfiorata. È questo l’aspetto più rilevante di quanto accaduto in via Mario Nicoletta, a Crotone, dove nella mattina del 2 novembre un tetto trascinato dalle violente raffiche di vento è finito sulla carreggiata, danneggiando diversi mezzi parcheggiati, compreso un camion.

Le dimensioni della copertura, i danni provocati e soprattutto la centralità del luogo restituiscono la misura del pericolo. L’episodio è avvenuto in una strada abitualmente molto trafficata, percorsa ogni giorno da automobilisti e pedoni, a pochi passi da piazza Pitagora.

Secondo le informazioni disponibili, non risultano feriti. Un esito che, di fronte a quanto accaduto, assume particolare rilievo: se qualcuno si fosse trovato lungo la traiettoria della struttura o accanto ai veicoli colpiti, le conseguenze avrebbero potuto essere gravissime.

Il tetto divelto e trascinato dalle raffiche

L’episodio si è verificato durante l’ondata di maltempo che sta interessando Crotone, con piogge intense e forti raffiche di vento. La copertura, composta da elementi in ferro, lamiere e pannelli coibentati, è arrivata su via Nicoletta presumibilmente da una strada vicina. Restano da accertare il punto esatto del distacco e il percorso compiuto prima dell’impatto.

La struttura si è deformata abbattendosi sui mezzi in sosta e ha occupato una parte consistente della carreggiata. La presenza del tetto e dei detriti ha ostacolato la circolazione, rendendo necessario delimitare il tratto interessato.

Danneggiati diversi mezzi, balconi ed anche un camion

A essere coinvolta sono state coinvolte diversi automobili sulli quali è ricaduta parte della copertura. Il tetto e i suoi elementi hanno danneggiato diversi veicoli parcheggiati lungo la strada, tra cui un camion, ma anche balconi delle zone adiacenti.

Il coinvolgimento di più veicoli evidenzia l’estensione dell’area interessata dall’impatto e rafforza la consapevolezza di quanto sarebbe stato pericoloso trovarsi in quel tratto di strada al momento della caduta.

Tra piazza Pitagora, negozi e istituti di credito

Via Mario Nicoletta è parte integrante della vita quotidiana del centro di Crotone. Si trova nelle vicinanze del palazzo della Provincia e a pochi passi da piazza Pitagora, in una zona caratterizzata dalla presenza di negozi, attività commerciali e istituti di credito.

Alla circolazione delle auto si aggiunge il passaggio di residenti, lavoratori, clienti delle attività e persone dirette agli sportelli bancari. Proprio questa combinazione di traffico e frequentazione pedonale rende ancora più evidente il rischio corso.

Non si è trattato, dunque, della caduta di una copertura in un luogo isolato, ma di un episodio avvenuto nel cuore della città. Secondo quanto riferito, l’assenza di passanti nel punto dell’impatto e il fatto che le automobili fossero vuote hanno evitato conseguenze per le persone.

Il boato e l’allarme tra residenti e commercianti

Il rumore dello schianto ha richiamato l’attenzione dei residenti e dei titolari delle attività della zona. Davanti ai loro occhi, la struttura metallica sulla carreggiata e i mezzi danneggiati, mentre il vento continuava a soffiare.

La preoccupazione ha riguardato anche il possibile distacco di altri elementi. È stato quindi necessario impedire l’avvicinamento alla copertura e ai detriti, lasciando libero lo spazio per l’intervento dei soccorritori.

La messa in sicurezza e gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. L’area è stata delimitata per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la rimozione della struttura e la gestione della viabilità. Le verifiche hanno riguardato anche l’eventuale presenza di ulteriori elementi pericolanti, considerato il persistere delle raffiche. Restano da chiarire l’esatta provenienza del tetto e la dinamica dell’accaduto.

Il bilancio, sulla base delle informazioni disponibili, è di diversi mezzi danneggiati e nessun ferito. Ma è soprattutto il luogo dell’impatto, centrale e assai trafficato, a rendere evidente quanto sottile sia stato il confine tra un episodio con gravi danni materiali e una tragedia.