Provinciali a Crotone, due candidati a presidente e 5 liste

Formalizzate le candidature per le elezioni provinciali a Crotone e presentate le liste a sostegno dei candidati

Nella mattinata del 9 marzo 2026, presso gli uffici della Provincia di Crotone, sono state formalizzate le candidature per l’elezione del Presidente e il rinnovo del Consiglio provinciale. L’appuntamento elettorale è fissato per il 29 marzo 2026, data in cui gli amministratori locali saranno chiamati a scegliere la nuova guida dell’ente intermedio crotonese.

Attualmente, gli uffici competenti della Provincia di Crotone sono impegnati nelle verifiche amministrative di rito per convalidare definitivamente ogni nominativo e lista presentata.

Il dato politico più significativo di questa tornata riguarda l’assenza di una proposta di centrosinistra per la carica apicale dell’ente.

La competizione per la presidenza si risolverà infatti in un confronto interno all’area di centrodestra, con due figure che si contenderanno il ruolo di successore alla guida dell’amministrazione.

I candidati alla Presidenza della Provincia sono Antonio Ammirati e Umberto Lorecchio, entrambi espressione di coalizioni e civismo gravitanti nell’area di centrodestra; il primo sostenuto dai partiti tradizionali della coalizione ed il secondo da una parte di Noi Moderati che fa capo a Sergio Torromino e dali scontenti.

Liste per il consiglio

Per il rinnovo del Consiglio provinciale sono state depositate cinque liste distinte, che vedono la partecipazione di numerosi amministratori del territorio. La lista Identità e Territorio schiera Virginia Bruno, Maria Fernanda Giovinazzi, Vincenzo Longo, Cataldo Maltese e Saverio Punelli.

Segue la lista Crescere ( che fa capo al sindaco di Crotone, Vincenzo Voce) con Vincenzo Familiari, Antonella Passalacqua, Paola Liguori, Paolo Maria Francesco Acri, Antonio Mazzei e Mario Megna. Anche il partito di Forza Italia ha presentato i suoi candidati: Fabio Manica, Raffaele Vincenzo Lagani, Martina Virardi, Giusi Pirito, Ferdinando Alfì, Virginia Caccavaro ed Emilio Bossio.

Altre compagini in lizza

A completare il quadro dei candidati consiglieri sono le formazioni Idea Comune e Provincia Futura. La prima propone i nomi di Antonio Ierardi, Giovanna Provveduto, Antonio Ranieri, Anna Mosca e Rosario Cavallo.

La lista Provincia Futura chiude l’elenco dei partecipanti con Giuseppe Fiorino, Nicola Fragale, Franco Parise, Carmela Bonanno, Teresa Bruno, Elisabetta Fragale e Ramona Mauro. Con la presentazione di queste liste, si apre ufficialmente la fase di verifica burocratica che precederà l’apertura delle urne alla fine del mese.