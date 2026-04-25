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Elezioni comunali 2026, liste e candidati a sindaco in corsa a Cutro

| 25 Aprile 2026 17:12 | 0 commenti

Il palazzo comunale di Cutro

Il palazzo comunale di Cutro

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Sono ben 5 i candidati sindaco in corsa alle elezioni comunali per il rinnovo del consiglio comunale di Cutro, ecco chi sono e le relative liste

CUTRO – Saranno cinque i candidati a sindaco a fronteggiarsi alle prossime elezioni amministrative. Il primo a depositare nomi e simbolo della sua lista, denominata “Costruiamo il futuro”, è stato Rino Lerose, ex assessore comunale. Il suo è un progetto civico che, come precisa lui stesso, «guarda all’attuale governo regionale».

Subito dopo ha depositato la lista Domenico Voce, anche lui ex assessore comunale, candidato a sindaco con “Solo insieme si può”. La sua squadra comprende anche qualche ex assessore che ha avuto esperienze amministrative in passate consiliature.
Quindi è stata la volta di Pina Bruni, anche lei con un passato in Giunta in una precedente consiliatura. “Cutro mai più da sola” la sua lista, che «nasce dal desiderio – spiega – di essere protagonista di un rinnovamento della politica, anche all’insegna delle pari opportunità».

A seguire si è recato negli uffici comunali Salvatore Frontera, segretario del circolo Pd, per depositare la lista “Cutro d’aMare”. Una lista civica di ispirazione progressista. In lizza anche l’ex sindaco Antonio Ceraso, che si è recato in Municipio sabato mattina. La sua sindacatura è terminata nell’agosto scorso in seguito alle dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali. La denominazione della lista, “Gente per Cutro”, è la stessa con cui Ceraso aveva vinto le elezioni del 2022, dopo la ricusazione dei due avversari.

Cutro mai più da sola

Candidato Sindaco
Pina Bruni

  1. Antonio Lerose
  2. Daniela Maria Ester Tedesco
  3. Alessio Toro
  4. Sara Invitto
  5. Francesca Mannolo
  6. Vito Martino
  7. Antonella Sulla
  8. Sara Arcuri
  9. Martina Bruni
  10. Pietro (detto Piero) Le Piane
  11. Caterina Lombardo
  12. Maria Emanuela Lamanna

Cutro d’aMare

Candidato Sindaco
Salvatore Frontera

  1. Monica Arabia
  2. Ylenia Battimelli
  3. Luigi Camposano
  4. Giuseppe Della Rovere
  5. Antonio Gaetano
  6. Domenico Greco
  7. Valentina Liperoti
  8. Maria Grazia Lorenzano
  9. Gianluca Antonio Luciano
  10. Antonio Migale
  11. Teresa Rizzuto
  12. Gaetano detto Carletto Squillace

Solo insieme si può

Candidato Sindaco
Domenico Voce

  1. Pietro (detto Pepè) Caterisano
  2. Alessio Colosimo
  3. Michele Diletto
  4. Marianna (detta Galdi) Galdy
  5. Rosario Liperoti
  6. Antonio Menzà
  7. Maurizio Muto
  8. Rosanna Nardo
  9. Giuseppe (Peppino) Oliverio
  10. Francesco Sarcone
  11. Maria Teresa Stirparo
  12. Giuseppina (Giusy) Talarico

Gente per Cutro

Candidato Sindaco
Antonio Ceraso

  1. Ermanno Benvenuto
  2. Giuseppina Cuparo
  3. Sonia De Cicco
  4. Achraf El Bahraoui
  5. Emma Fabiani
  6. Giuseppe Ferrieri
  7. Francesco Mazza
  8. Alfonso Mesoraca
  9. Pina Sisto
  10. Giovanni Antonio Valerio

Costruiamo il Futuro

Candidato Sindaco
Rino Lerose

  1. Damiano Aiello
  2. Stella Bonifazio
  3. Emilio Colosimo
  4. Salvatore Della Rovere
  5. Raffaele Le Piane
  6. Alfredo Lucente
  7. Marco Minervino
  8. Domenico Olivo
  9. Francesca (Pacca) Paccagnella
  10. Elisabetta (detta Elisa) Parrotta
  11. Gennaro (detto Rino) Rossi
  12. Valentina Scarpino

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