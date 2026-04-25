Elezioni comunali 2026, liste e candidati a sindaco in corsa a Cutro

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Sono ben 5 i candidati sindaco in corsa alle elezioni comunali per il rinnovo del consiglio comunale di Cutro, ecco chi sono e le relative liste

CUTRO – Saranno cinque i candidati a sindaco a fronteggiarsi alle prossime elezioni amministrative. Il primo a depositare nomi e simbolo della sua lista, denominata “Costruiamo il futuro”, è stato Rino Lerose, ex assessore comunale. Il suo è un progetto civico che, come precisa lui stesso, «guarda all’attuale governo regionale».

Subito dopo ha depositato la lista Domenico Voce, anche lui ex assessore comunale, candidato a sindaco con “Solo insieme si può”. La sua squadra comprende anche qualche ex assessore che ha avuto esperienze amministrative in passate consiliature.

Quindi è stata la volta di Pina Bruni, anche lei con un passato in Giunta in una precedente consiliatura. “Cutro mai più da sola” la sua lista, che «nasce dal desiderio – spiega – di essere protagonista di un rinnovamento della politica, anche all’insegna delle pari opportunità».

A seguire si è recato negli uffici comunali Salvatore Frontera, segretario del circolo Pd, per depositare la lista “Cutro d’aMare”. Una lista civica di ispirazione progressista. In lizza anche l’ex sindaco Antonio Ceraso, che si è recato in Municipio sabato mattina. La sua sindacatura è terminata nell’agosto scorso in seguito alle dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali. La denominazione della lista, “Gente per Cutro”, è la stessa con cui Ceraso aveva vinto le elezioni del 2022, dopo la ricusazione dei due avversari.