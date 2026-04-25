Elezioni comunali 2026, liste e candidati a sindaco in corsa a Cutro

Il palazzo comunale di Cutro
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Sono ben 5 i candidati sindaco in corsa alle elezioni comunali per il rinnovo del consiglio comunale di Cutro, ecco chi sono e le relative liste
CUTRO – Saranno cinque i candidati a sindaco a fronteggiarsi alle prossime elezioni amministrative. Il primo a depositare nomi e simbolo della sua lista, denominata “Costruiamo il futuro”, è stato Rino Lerose, ex assessore comunale. Il suo è un progetto civico che, come precisa lui stesso, «guarda all’attuale governo regionale».
Subito dopo ha depositato la lista Domenico Voce, anche lui ex assessore comunale, candidato a sindaco con “Solo insieme si può”. La sua squadra comprende anche qualche ex assessore che ha avuto esperienze amministrative in passate consiliature.
Quindi è stata la volta di Pina Bruni, anche lei con un passato in Giunta in una precedente consiliatura. “Cutro mai più da sola” la sua lista, che «nasce dal desiderio – spiega – di essere protagonista di un rinnovamento della politica, anche all’insegna delle pari opportunità».
A seguire si è recato negli uffici comunali Salvatore Frontera, segretario del circolo Pd, per depositare la lista “Cutro d’aMare”. Una lista civica di ispirazione progressista. In lizza anche l’ex sindaco Antonio Ceraso, che si è recato in Municipio sabato mattina. La sua sindacatura è terminata nell’agosto scorso in seguito alle dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali. La denominazione della lista, “Gente per Cutro”, è la stessa con cui Ceraso aveva vinto le elezioni del 2022, dopo la ricusazione dei due avversari.
Cutro mai più da sola
Candidato Sindaco
Pina Bruni
- Antonio Lerose
- Daniela Maria Ester Tedesco
- Alessio Toro
- Sara Invitto
- Francesca Mannolo
- Vito Martino
- Antonella Sulla
- Sara Arcuri
- Martina Bruni
- Pietro (detto Piero) Le Piane
- Caterina Lombardo
- Maria Emanuela Lamanna
Cutro d’aMare
Candidato Sindaco
Salvatore Frontera
- Monica Arabia
- Ylenia Battimelli
- Luigi Camposano
- Giuseppe Della Rovere
- Antonio Gaetano
- Domenico Greco
- Valentina Liperoti
- Maria Grazia Lorenzano
- Gianluca Antonio Luciano
- Antonio Migale
- Teresa Rizzuto
- Gaetano detto Carletto Squillace
Solo insieme si può
Candidato Sindaco
Domenico Voce
- Pietro (detto Pepè) Caterisano
- Alessio Colosimo
- Michele Diletto
- Marianna (detta Galdi) Galdy
- Rosario Liperoti
- Antonio Menzà
- Maurizio Muto
- Rosanna Nardo
- Giuseppe (Peppino) Oliverio
- Francesco Sarcone
- Maria Teresa Stirparo
- Giuseppina (Giusy) Talarico
Gente per Cutro
Candidato Sindaco
Antonio Ceraso
- Ermanno Benvenuto
- Giuseppina Cuparo
- Sonia De Cicco
- Achraf El Bahraoui
- Emma Fabiani
- Giuseppe Ferrieri
- Francesco Mazza
- Alfonso Mesoraca
- Pina Sisto
- Giovanni Antonio Valerio
Costruiamo il Futuro
Candidato Sindaco
Rino Lerose
- Damiano Aiello
- Stella Bonifazio
- Emilio Colosimo
- Salvatore Della Rovere
- Raffaele Le Piane
- Alfredo Lucente
- Marco Minervino
- Domenico Olivo
- Francesca (Pacca) Paccagnella
- Elisabetta (detta Elisa) Parrotta
- Gennaro (detto Rino) Rossi
- Valentina Scarpino
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