Diego Tajani, l’attualità di una coscienza civile: la prefazione di Nicaso al libro di Anastasi

6 minuti per la lettura

La prefazione dello storico Nicaso al libro di Anastasi su Diego Tajani: la modernità della lezione del magistrato e statista nato a Cutro



Ci sono figure che solo in apparenza appartengono al passato. A distanza di decenni, continuano a parlare al presente perché le sfide che hanno affrontato non sono mai davvero scomparse. Diego Tajani appartiene a questa schiera. La sua vicenda politica e giudiziaria torna oggi con una forza sorprendente, quasi necessaria, nelle pagine del nuovo libro di Antonio Anastasi, che ha il merito di restituirci non soltanto una biografia, ma un pezzo mancante della nostra storia civile.

A colpire, prima di tutto, è l’attualità delle battaglie di Tajani. La sua ostilità verso l’idea di combattere il crimine servendosi dei criminali richiama un nodo irrisolto della storia dello Stato moderno.

LEGGI ANCHE: “La spada contro la bilancia”, chi era il magistrato Diego Tajani – Il Quotidiano del Sud

La vicenda Moraca

La pratica che Tajani combatteva aveva precedenti nell’azione dei ministri di polizia francesi, abituati a servirsi di confidenti e uomini di malaffare per contrastare altri criminali. Egli ne intuì il rischio profondo: quando lo Stato delega parte della propria azione a figure opache e tollera compromessi con il mondo criminale, non rafforza la legalità, ma la indebolisce dall’interno.

Emblematica, in questo senso, è la caccia condotta da Tajani al brigante Luigi Moraca, protetto da generali del re d’Italia e da notabili locali. In quella vicenda si intravede una dinamica destinata a riemergere in molte altre pagine della storia italiana: il crimine non sopravvive soltanto per la propria forza, ma grazie alla rete di protezioni che ne garantisce l’impunità.

La vicenda Albanese



La vicenda di Moraca introduce il nodo che sarebbe riemerso nello scontro con il questore Giuseppe Albanese: il rapporto ambiguo tra apparati dello Stato e uomini legati alla criminalità. Nella Sicilia postunitaria, ancora scossa dalla rivolta del 1866 e dall’epidemia di colera, Diego Tajani accusò Albanese di servirsi di mafiosi come strumenti di controllo del territorio. Il questore, sostenuto dal prefetto Giacomo Medici, incarnava, agli occhi di Tajani, una logica antica e pericolosa: affidarsi a uomini compromessi per governare l’emergenza. A suo giudizio, quella pratica esponeva lo Stato alla contaminazione dei metodi e degli interessi che avrebbe dovuto combattere. Lo scontro ebbe conseguenze profonde. Tajani arrivò a promuovere un’azione giudiziaria contro Albanese, contestandogli collusioni con ambienti criminali e responsabilità in un omicidio e in un tentato omicidio. Il questore fu poi assolto per insufficienza di prove, ma il conflitto aveva ormai rivelato una frattura interna allo Stato: da una parte chi riteneva necessario scendere a patti con uomini compromessi per governare l’ordine pubblico; dall’altra chi, come Tajani, vedeva in quel metodo una resa morale e istituzionale.

Il discorso in Parlamento sulla mafia

Dopo lo scontro con Albanese, con il prefetto Giacomo Medici e con il guardasigilli Giovanni De Falco, Tajani lasciò Palermo e poi la magistratura, trasformando quella battaglia giudiziaria in una denuncia politica più ampia.

Nel celebre intervento parlamentare dell’11 giugno 1875, Tajani denunciò una pratica che riteneva ormai radicata: l’amministrazione della pubblica sicurezza si serviva dei «maffiosi» come intermediari nel controllo del territorio, finendo per riconoscere loro una funzione informale all’interno dei propri apparati. Quella denuncia resta una delle accuse più lucide contro l’ambiguità dello Stato nei rapporti con il crimine organizzato.

Briganti usati per co-gestire l’ordine pubblico



Il caso palermitano non fu un’anomalia. Era già accaduto con Giosefatte Talarico. Sarebbe avvenuto ancora, in forme diverse, con Raffaele Morgante e Salvatore De Crescenzo, chiamati a guidare rispettivamente a Reggio Calabria e a Napoli la guardia cittadina durante la difficile transizione dal regime borbonico allo Stato liberale. In quei passaggi emerge la stessa tentazione: governare l’emergenza attraverso figure compromesse. Il potere pubblico, invece di contrastare l’illegalità, finisce così per riconoscerle una funzione e trasformare il criminale in garante dell’ordine.

La modernità di Diego Tajani



È questo il punto più moderno della lezione di Tajani. Il fenomeno criminale non diventa potere soltanto quando sfida lo Stato, ma quando riesce a inserirsi nei suoi meccanismi e a rendersi utile come intermediario. Si radica dove incontra interessi convergenti e ottiene protezione; prospera quando l’illegalità cessa di apparire come un’eccezione e diventa un sistema fondato sulla mediazione e sul compromesso. Tajani lo aveva compreso con lucidità. Catturare Moraca non bastava, se rimaneva intatta la rete di interessi che ne rendeva possibile l’impunità. La minaccia più profonda non proveniva dal criminale isolato, ma dal rapporto che gli assicurava protezione politica e riconoscimento sociale.

Analogia con Gratteri



Anche le critiche di Tajani alla norma che imponeva di preavvertire l’indagato prima dell’arresto sembrano parlare al presente. Pur nella distanza dei contesti, richiamano il dibattito sull’interrogatorio preventivo previsto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, prima dell’applicazione di alcune misure cautelari, rispetto al quale il procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri ha espresso forti riserve. I contesti e gli istituti non sono sovrapponibili, ma la questione resta riconoscibile: come conciliare le garanzie individuali con l’efficacia dell’azione investigativa? L’idea di Tajani – impedire che si possa dire che la spada pesi più della bilancia – risuona ancora oggi con straordinaria attualità. In quella formula c’è il senso più profondo della sua battaglia: la giustizia non può trasformarsi in pura forza, né la repressione può sostituirsi al diritto.

L’archivio privato

La spada è necessaria quando difende la legge, ma diventa pericolosa quando pretende di sovrastarla. La bilancia ricorda che l’efficacia perde legittimità quando si separa dalla giustizia.

Il libro di Anastasi ha anche un valore umano e familiare. Mi piace leggere lo sforzo di ricostruire la parte più intima della biografia di Tajani come un passaggio di testimone. Il gesto con cui Rosario, padre dell’autore, affida al figlio l’archivio privato della famiglia cutrese di Tajani non trasmette soltanto dei documenti, ma una memoria che si traduce in responsabilità civile. Le carte diventano così materia viva: non reperti da conservare, ma frammenti da ricomporre e voci da restituire alla storia.

La ricostruzione è intensa e ispirata. Accompagna il lettore dentro la figura di Tajani senza retorica, lasciando emergere la forza morale di un uomo che seppe opporsi alle deformazioni del potere e alle ambiguità della repressione. Nel libro di Anastasi, Tajani, «alto, di pelo rosso, con i baffi svolti e il pizzo lungo», appare come un uomo severo e consapevole, capace di pagare un prezzo personale pur di non tradire la propria idea di giustizia.

La lezione di Tajani



Un articolo coevo del Corriere della Sera lo descrive come un uomo che non cerca l’effetto, ma parla per convinzione e talvolta con asprezza quando crede di difendere una causa giusta. «La parola», si legge sul quotidiano milanese, «gli sgorga pronta e talora impetuosa; e nel Parlamento egli si distingue per vivacità e calore, più che per studiata eleganza di forma». È forse questa la ragione per cui il libro colpisce così profondamente. Non racconta soltanto ciò che Tajani fu, ma ciò che continua a chiederci: combattere il crimine senza assumere i metodi che lo rendono forte. Le istituzioni restano credibili solo quando rifiutano di lasciarsi contaminare dalle pratiche che dovrebbero contrastare. La legalità non emerge come una tecnica neutra, ma come una responsabilità morale.

La sua lezione resta viva in chi difende il diritto anche nelle fasi più difficili e riconosce nella dignità delle istituzioni un limite invalicabile. Per questo Diego Tajani non appartiene soltanto alla storia. Appartiene a chi misura la forza dello Stato non dalla durezza della risposta, ma dalla capacità di esercitare l’autorità senza tradire i principi su cui essa si fonda.