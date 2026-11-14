A Roma la presentazione del libro di Anastasi su Diego Tajani e delle iniziative per il bicentenario

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Verso il bicentenario della nascita di Diego Tajani: il prossimo 27 novembre, a Roma, la presentazione del libro di Anastasi

Sarà presentato venerdì 27 novembre 2026, alle ore 16.00, presso la Sala “David Sassoli” di Palazzo Valentini (via IV Novembre 119/A, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale), il volume “La spada contro la bilancia. Diego Tajani a Catanzaro (1866-1868)”, scritto dal giornalista Antonio Anastasi ed edito da Luigi Pellegrini Editore, con prefazione di Antonio Nicaso.

L’iniziativa, promossa dal Centro studi e ricerche Diego Tajani e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, sarà anche l’occasione per illustrare il programma delle celebrazioni e delle attività previste per il bicentenario della nascita del giurista, magistrato e statista (1827-2027). Nato a Cutro, oggi Diego Tajani è ritenuto un antesignano dell’Antimafia.

Il convegno



Ad aprire l’incontro, con i saluti istituzionali, saranno i consiglieri capitolini Daniele Diaco e Linda Meleo, insieme al presidente del Centro studi e ricerche Diego Tajani, il senatore Maurizio Mesoraca. Seguiranno gli interventi dei relatori, che dialogheranno con l’autore: Antonio Nicaso, docente di Storia sociale della criminalità organizzata alla Queen’s University (Canada); Paola La Salvia, tenente colonnello della Guardia di Finanza, docente e saggista; Andrea Mammone, docente di Storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma. A moderare il dibattito sarà il giornalista e scrittore Massimo Razzi.



Il libro



Attraverso l’incrocio tra gli atti giudiziari del meno esplorato periodo catanzarese (1866-1868) e le carte inedite custodite nell’archivio privato della famiglia Guarany di Cutro, Antonio Anastasi ricostruisce le radici dell’impegno civile e istituzionale di Diego Tajani, prima che il magistrato denunciasse, nel 1871 da procuratore generale di Palermo, le collusioni tra mafia e apparati dello Stato.

Dalla Cutro borbonica del 1842 — segnata dalla ricerca del brigante Giosafatte Talarico, poi destinatario di un accordo di pacificazione con esilio e pensione a Ischia — fino alla Catanzaro post-unitaria, dove il magistrato si scontrò con il brigante Luigi Moraca, posto alla guida della forza pubblica con la protezione di generali e notabili nonostante le accuse di numerosi omicidi, l’indagine porta alla luce il nodo centrale della visione giuridica di Tajani: il rifiuto di ogni patto tra lo Stato e la criminalità.

La prefazione



«A colpire, prima di tutto, è l’attualità delle battaglie di Tajani. La sua ostilità verso l’idea di combattere il crimine servendosi dei criminali richiama un nodo irrisolto della storia dello Stato moderno», sottolinea Antonio Nicaso nella prefazione del saggio.